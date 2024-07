Serie C 2024-25: ecco il calendario completo del Girone B

La Serie C 2024-25 è pronta a prendere il via, con la Lega Pro che ha ufficialmente pubblicato i calendari dei tre gironi in cui è suddivisa la competizione. Il calcio d’inizio è fissato per il weekend del 25 agosto, con un’attesa palpabile tra i tifosi e gli addetti ai lavori.

Il Girone B, che comprende le squadre toscane e umbre, si apre con una serie di incontri carichi di aspettative e rivalità locali.

Ecco La prima giornata: 25 agosto

Arezzo vs Campobasso

Carpi vs Rimini

Gubbio vs Sestri Levante

Legnago Salus vs Pontedera

Pianese vs Perugia

Pineto vs Lucchese

Spal vs Ascoli

Ternana vs Pescara

Torres vs Vis Pesaro

Virtus Entella vs Milan Futuro

I tifosi possono già scaricare il calendario completo in formato PDF per non perdere neanche un momento di questa emozionante stagione.

Le squadre si preparano a scendere in campo per conquistare la vetta della classifica e dimostrare il loro valore in uno dei campionati più competitivi del panorama calcistico italiano.

La Serie C continua a rappresentare un trampolino di lancio per molti giovani talenti e una fonte inesauribile di passione per gli appassionati di tutte le età.

Non resta che attendere con trepidazione il fischio d’inizio, quando finalmente scatterà la corsa verso la promozione e il sogno di raggiungere traguardi sempre più ambiziosi.