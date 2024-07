Cortona on the Wave: Arezzo Wave Love Festival e Cortona On The Move, si uniscono per una serata gratuita

18 luglio 2024 – Fortezza del Girifalco, Cortona – Dalle ore 21:00 – Ingresso gratuito

Due festival longevi e prestigiosi, rappresentanti di due realtà toscane rinomate a livello nazionale e internazionale, Arezzo Wave Love Festival per la musica e Cortona On The Move per la fotografia, uniscono le forze per una serata straordinaria. Giovedì 18 luglio, a partire dalle ore 21, la Fortezza del Girifalco di Cortona ospiterà “Cortona On The Wave”, un evento ad ingresso gratuito. Grazie alla collaborazione tra la Fondazione Arezzo Wave Italia e l’Associazione culturale On The Move, il pubblico avrà l’opportunità di assistere a concerti di giovani e promettenti artisti della scena musicale italiana, godendo al contempo della vista mozzafiato che si estende dalla Valdichiana fino al Lago Trasimeno e al Monte Amiata.

L’evento, reso possibile grazie al bando Per Chi Crea di SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori e del Ministero della Cultura Italiana, rappresenta un’occasione esclusiva per i fotografi e gli appassionati di fotografia. La musica, con la sua potenza espressiva, stimolerà i partecipanti a catturare i momenti più emozionanti delle esibizioni, favorendo la creatività e l’arte della fotografia.

La serata offrirà un’ampia varietà di stili musicali, dal cantautorato al pop-rock, dal rock melodico al jazz-afrobeat, con esibizioni di Francesco Lettieri, Zueno, La Municipàl e Rumba de Bodas. Presentata da Sara Nocciolini, la serata promette di essere imperdibile!

Gli Artisti

Francesco Lettieri (ore 21:00)

Pianista, compositore e cantautore napoletano, attivo dal 2018. Vincitore di numerosi concorsi nazionali, tra cui Arezzo Wave Campania, Musicultura e il Premio Pierangelo Bertoli. Ha ottenuto riconoscimenti come il miglior autore al Premio Bindi e il primo posto a Musica contro le mafie, con una menzione speciale del Club Tenco. Nel 2023 ha pubblicato il suo nuovo disco, “Controfigura”.

Zueno (ore 21:30)

Band genovese nata nel 2018, ha trovato la sua formula musicale collaborando con il cantautore Zibba. Vincitori di Arezzo Wave Liguria e del premio della giuria “Under 21” alle finali nazionali, hanno pubblicato un EP live nel 2023.

La Municipàl (ore 22:00)

Progetto musicale nato nel 2013 dai fratelli Carmine e Isabella Tundo. Con un sound rock melodico, hanno catturato un pubblico vasto e variegato, esibendosi due volte sul palco del Concertone del Primo Maggio a Roma e accumulando milioni di stream su Spotify e visualizzazioni su YouTube.

Rumba de Bodas (ore 23:00)

Formazione jazz-afrobeat di Bologna, attiva dal 2008, nota per i suoi concerti esplosivi che trasformano ogni evento in una festa. Hanno partecipato a festival importanti come il Montreux Jazz Festival e il Cous Cous Fest, portando la loro musica in giro per il mondo, dall’Europa al Canada e alla Corea del Sud.

La serata del 18 luglio a Cortona si preannuncia un evento unico, dove la musica e la fotografia si fonderanno in un connubio di arte e creatività, regalando al pubblico emozioni indimenticabili. Non mancate!