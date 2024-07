Come proteggere gli animali dal caldo ed evitare colpi di calore: i consigli dell’Asl Tse

Il rischio più grande per cani e gatti durante la stagione estiva è il colpo di calore, che può portare a conseguenze anche gravi.

Proteggere i nostri amici a quattro zampe durante le torride giornate estive è fondamentale per evitare i colpi di calore che possono compromettere, anche gravemente, il loro stato di salute.

Piccoli, ma fondamentali accorgimenti, oltre ad un’attenta osservazione delle condizioni del proprio animale, possono rivelarsi cruciali per evitare gravi conseguenze.

Gli animali domestici non sudano e per ripristinare la temperatura corporea aumentano il ritmo respiratorio.

Talvolta può non bastare e se la temperatura corporea inizia a salire può provocare un colpo di calore.

“I sintomi del colpo di calore – spiega il dottor Giorgio Briganti, direttore del Dipartimento di prevenzione dell’Asl Toscana sud est – si notano subito in quanto l’animale appare a disagio, irrequieto e ansimante e ha difficoltà a stare in piedi.

Inizia a perdere grandi quantità di saliva e le mucose, come quelle della bocca, si presentano di un colore rosso intenso.

La prima cosa da fare è riparare l’animale dal sole e abbassare la sua temperatura corporea bagnandolo con acqua tramite un panno o con le mani su tutto il corpo, specialmente sul collo, sotto la testa e sull’addome (mai immergere il cane in acqua) e farlo visitare subito da un medico veterinario”.

Un altro accorgimento necessario è la scelta dell’orario per la passeggiata estiva, come il mattino presto o la sera dopo cena, portando con sé dell’acqua in modo da tenere l’animale sempre idratato.

“Anche la scelta del luogo è importante – continua Briganti – è preferibile, per esempio, un prato rispetto a un asfalto soleggiato o ad altre superfici particolarmente calde che possono provocare scottature ai polpastrelli dei nostri piccoli amici.

È raccomandata una crema solare ad alta protezione da applicare sulle estremità bianche e sulle punte delle orecchie prima di farli uscire, soprattutto per gli animali con il pelo bianco.

Dobbiamo, inoltre, sempre assicurarci che anche a casa abbiano a disposizione un angolo fresco, accessibile e areato per proteggersi dal caldo.

Nel caso in cui il cane o il gatto sia abituato a stare all’aperto, deve avere a disposizione un luogo in cui riposarsi all’ombra e una ciotola di acqua fresca.

Un ultimo, fondamentale accorgimento, è quello di non lasciare mai chiuso il proprio animale in auto, anche se per poco tempo, all’ombra e con i finestrini aperti.

La temperatura all’interno dell’abitacolo dell’auto infatti può raggiungere in pochi minuti livelli molto alti durante una giornata calda e questo rappresenta un grave rischio per la loro salute”.

Il Dipartimento di Prevenzione è preposto alle attività di prevenzione collettiva e di tutela della salute pubblica dai rischi di origine ambientale, lavorativa, alimentare e di tutela della salute e del benessere degli animali.