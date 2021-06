Perchè la pancia non si riduce?

E’ esperienza diffusa che la pancia non si riduce con l’età e se vengono persi alcuni cm, in breve tempo vengono ripresi.

Il rischio è di non indossarlo alla sera per aumento della globosità addominale per produzione di gas intestinale durante la giornata alimentare. Quindi sulla circonferenza addominale incide anche l’igiene e il benessere intestinale. Un ruolo rilevante è posseduto dal grasso viscerale.

Inoltre l’intestino essendo un organo cavo il cibo può restare al suo interno per un lungo periodo, dando la possibilità ai batteri costituenti il microbiota di crescere e produrre gas ed altre molecole aggressive sulle pareti intestinali, entrare nel sangue per diffondersi su tutto l’organismo.

1 – il tessuto grasso sottocutaneo in prevalenza gluteo-femorale nella donna in età fertile

In queste condizioni si sviluppa uno stato di insulino resistenza con netta difficoltà a perdere grasso e peso corporeo oppure si può realizzare una perdita solo di alcuni kg per poi riprendere la massa grassa eliminata.

Questo scenario patologico può interessare sia le persone in sovrappeso ed obese sia persone con peso normale. In base alla massa del grasso viscerale possiamo avere persone magre e normopeso ma metabolicamente obese.

Inoltre il grasso viscerale contribuisce alla comparsa di steatosi epatica, con un aumento delle transaminasi e in particolare della proteina c reattiva, prodotta dal fegato.

OPBESITA’ e INTESTINO

Le difficoltà del sistema linfatico addominale (mesenterico) può essere generata anche da alcune endotossine che si formano all’interno del colon da parte dei batteri aggressivi (microbiota).

Una di queste endotossine si chiama LPS (lipopolisaccaride).Vitale ed essenziale per dimagrire, per non avere stato di insulino resistenza, non avere steatosi epatica, per ridurre il grasso viscerale, per ridurre la pancia e la ritenzione idrica negli arti inferiori è la riduzione del carico degli alimenti contenenti acidi grassi saturi (formaggi, salumi, alimenti di origine animale, con eccezione del pesce).

Limitare la dose giornaliera dei carboidrati glicemici, senza abolire del tutto i carboidrati. Scegliere i cereali integrali, legumi (meglio le lenticchie e ceci), semi oleosi, eliminare alimenti composti con farina.

Consiglio di realizzare una alimentazione ovo-pesco-vegetale con netta riduzione degli acidi grassi saturi, in particolare acido palmitico / acido stearico/ acido miristico/ contenuti sopratutto in alimenti di origine animali (formaggi, salumi, carni di animali allevati in modo intensivo e stabulati).

La qualità degli alimenti condiziona l’infiammazione e lo stato di insulino resistenza. Abbiamo una produzione agricola e allevamento di animali con caratteri obesogeni, perché contiene molecole alimentari che favoriscono l’accumulo di grasso corporeo.

Scriverò di nuovo sulla alimentazione obesogena, sulla perdita del rapporto con la produzione del cibo che mangiamo ogni giorno.

Una della cause di obesità sta nella qualità molecolare degli alimenti offerti nel mercato alimentare.

Buona giornata in salute.