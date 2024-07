Una mobilitazione solidale per donare un nuovo mezzo alla Misericordia di Bibbiena

Una mobilitazione solidale tra aziende e imprenditori del Casentino per dotare la Misericordia di Bibbiena di un nuovo mezzo per servizi sociali e sanitari.

L’iniziativa ha come titolo “Muoversi & Non Solo” ed è promossa da Eventi Sociali, azienda aretina leader nel centro Italia nella realizzazione di progetti sociosanitari a favore di Comuni e associazioni di volontariato che coinvolgerà il tessuto economico locale per l’acquisto di una Fiat Tipo Station Wagon in comodato d’uso gratuito per i prossimi quattro anni.

L’obiettivo è infatti di stimolare un investimento di sponsor privati per aumentare i servizi nella vallata a favore delle persone più fragili e svantaggiate attraverso una campagna di adesione che verrà presentata alle 14.30 di martedì 16 luglio nel salone delle bandiere del Comune di Bibbiena alla presenza di tutte le realtà coinvolte.

La Eventi Sociali aveva attivato anche in passato progetti simili che avevano permesso di dotare la Misericordia di Bibbiena nel 2020 di un Volkswagen Caddy 4×4 che ha già percorso oltre 120.000 chilometri e nel 2022 di una Dacia Duster che conta oggi 60.000 chilometri, dunque la Fiat Tipo Station Wagon darà ulteriore continuità a questa sinergia e permetterà di aumentare la gamma dei servizi.

Il mezzo sarà a disposizione dei centodieci volontari della confraternita casentinese, di cui venti del gruppo di Protezione Civile, che nel 2023 hanno realizzato oltre 3.300 interventi soprattutto nel settore di trasporto, assistenza e presenza a fianco delle persone fragili, portando così un supporto concreto alle diverse situazioni di bisogno del territorio.

«Ringraziamo gli imprenditori di Bibbiena e del Casentino che hanno già aderito a questo progetto molto importante e tutti coloro che lo faranno nelle prossime settimane – commenta Gabriele Conticini, governatore della Misericordia di Bibbiena, – e ringraziamo soprattutto la Eventi Sociali per una vicinanza che si rinnova e per un impegno profuso a sostegno dei più fragili.

In questa rete, ognuno fa la propria parte per portare un contributo, anche piccolo, in favore di una causa così importante. Per noi è fondamentale avere un’adeguata dotazione di mezzi e strutture per dare una risposta ai bisogni dei nostri cittadini e delle associazioni».

Per la Eventi Sociali si tratta della terza iniziativa del genere a Bibbiena, per un totale di quaranta in Provincia di Arezzo e di ottantanove in Italia, con un impegno che ha permesso negli ultimi nove anni di migliorare la vita di oltre un milione di persone e nel 2023 di accompagnare una media quotidiana di settecentotrentuno utenti bisognosi.

A questo si aggiungono altre iniziative collaterali quali l’attivazione del Camper della Salute nel settembre del 2021 che è stato utilizzato da Asl, Misericordia e Regione Toscana per prestare servizio alla comunità dal parcheggio dell’azienda Baraclit.

Le imprese interessate ad aderire a “Muoversi & Non Solo” o ad approfondire i vantaggi possono contattare Fausto Pratesi, responsabile del progetto per la Eventi Sociali, al numero 348/411.48.21.

«Il progetto – ricorda Pratesi, – offre l’opportunità alle prime venticinque attività sul territorio tra commercianti, artigiani, professionisti e imprenditori di poter promuovere l’immagine della propria azienda fino al 2028 collegata a un servizio sociale e sanitario importante come quello della Misericordia di Bibbiena, attraverso uno sponsor che viene applicato sulla carrozzeria del mezzo che ogni giorno sarà in movimento tra le province di Arezzo e Firenze.



Il logo pubblicitario permette di ricevere una fattura deducibile al 100% e fa in modo che, oltre ad aiutare i cittadini più svantaggiati, si crei un club di aziende solidali che scelgono di fare la differenza realizzando un nuovo mezzo a disposizione della Misericordia che in questo momento manca nel Casentino con queste caratteristiche. Si tratta, in sintesi, di una nuova e inedita modalità per far conoscere la propria attività, aiutando chi tutti i giorni aspetta un servizio concreto e necessario».