Mi scappa la pipì, la faccio qui

Impeccabile nella postura e inappuntabile nella concentrazione fisiologica, ecco l’ l’ignoto incontinente urinario, assurto a personificazione di quanto esprime di peggio la movida-letamaio, made in Arezzo.

Eccolo qua, l’eroe, mentre evacua il bisognino, probabilmente ad alta gradazione alcolica, in via Cavour e lo fa lì, contro l’ingresso di un B&B.

Curandosi – bisogna ammetterlo, a giudicare dal portamento – di nascondere la minzione ad occhi indiscreti in diretta.

Ma noncurante della telecamera.

E così il fotogramma lo consegna in differita alla non invidiabile fama degna della canzoncina Mi scappa la pipì, papà.

Giacchè, perfino l’Inno del corpo sciolto è troppo grande come colonna sonora di una maleducazione del genere.