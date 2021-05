Arezzo, le notizie di oggi 9 maggio

Auto si ribalta, in due sbalzati fuori dall’abitacolo: muore 37enne, gravissima una donna

Incidente mortale poco dopo le 12.30 sulla Perugia-Bettolle, nel tratto tra Foiano e Bettolle in direzione di quest’ultima località.

Un’automobile si è ribaltata e due persone sono state sbalzate fuori dall’abitacolo.

Un uomo di 36 anni, residente a Caserta è deceduto e la persona che viaggiava con lui, una donna di 33 anni anche lei residente a Caserta, è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Le Scotte di Siena.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e i mezzi del 112 sia dell’aretino che del senese.

Vola in un dirupo e finisce nel torrente: ciclista ferito

L’incidente questa mattina alle 11,30 lungo un sentiero CAI in località Gorgiti, nel comune di Loro Ciuffenna.

Il ciclista è caduto in un dirupo da un’altezza di tre metri, finendo poi in un corso d’acqua.

L’uomo di 53 anni, ha riportato vari traumi ed è stato trasportato, in codice rosso e con Pegaso 2, all’ospedale Le Scotte di Siena.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti Vigili del fuoco con elicottero Drago, Pegaso 2 , BLSD di Loro Ciuffenna e Soccorso Alpino.

Centauro giù dalla moto al Passo di Viamaggio, finisce alpronto soccorso aretino

Un motociclista di 32 anni è caduto stamani

L’uomo ha riportato vari traumi ed è stato trasportato in elicottero al pronto soccorso di Arezzo.

Sul posto, oltre a Pegaso1, sono intervenuti i mezzi del 112

Divelta nella notte la statua della Minerva

Sradicata dal piedistallo, nella notte la statua della Minerva, nel quartiere di Porta Crucifera ad Arezzo, copia dell’opera conservata al Museo Archeologico di Firenze.