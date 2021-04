Arezzo, le notizie di oggi 28 Aprile

Denunciati due giovani per minaccia a pubblico ufficiale e per false dichiarazioni

Due gli interventi dei catabinieri nei giorni scorsi, nei centri più popolosi del Valdarno, San Giovanni e Montevarchi, nella frazione di Levane.

Il primo ha visto operare una gazzella dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia Carabinieri di San Giovanni Valdarno, impegnata nei consueti servizi di perlustrazione si sono imbattuti in un giovane che si aggirava, a tarda notte e senza mascherina, in una zona periferica della città, in prossimità del confine tra San Giovanni Valdarno e Montevarchi.Continua a leggere

Una volta fermato, all’uomo è stato ovviamente chiesto di fornire una ragione della propria presenza in violazione del coprifuoco.

Incapace di fornire giustificazioni plausibili, il soggetto ha iniziato a dare versioni contraddittorie, arrivando addirittura a fornire diverse generalità, è stato condotto in caserma per gli accertamenti di rito, che hanno consentito di identificarlo correttamente. L’uomo, che evidentemente le aveva celate per sottrarsi alle sanzioni previste per la violazione delle normative anti COVID, ha così aggravato la propria situazione: è infatti stato deferito in stato di libertà alla procura della Repubblica di Arezzo per false dichiarazioni sull’identità personale.

Una pattuglia della Stazione Carabinieri di Levane, impegnata in servizio perlustrativo in arco serale-notturnoha deferito all’Autorità Giudiziaria un 25enne, con alle spalle svariati precedenti per rissa e possesso di sostanze stupefacenti, controllato alla guida della propria autovettura in compagnia di un coetaneo, anche lui con precedenti di polizia.

I due sono stati sorpresi in tarda serata, mentre sostavano con fare sospetto nei pressi di un istituto di credito.

Insospettitisi, anche alla luce delle circostanze di luogo e di orario, i Carabinieri hanno deciso di sottoporre a controllo il veicolo.

A bordo vi hanno identificato i due uomini, già noti agli operanti per essere consumatori abituali di sostanze stupefacenti.

I due sottoposti al controllo hanno dato evidenti segni di nervosismo e insofferenza. Durante le operazioni, il conducente, nei confronti del quale è per altro stata contestata una violazione al codice della strada, ha dato in escandescenza, sconfinando nell’oltraggio e nella minaccia a Pubblico Ufficiale.

L’uomo è stato deferito in stato di libertà alla procura della Repubblica di Arezzo.