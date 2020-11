Arezzo, le notizie di oggi: 8 Novembre

Comune e Asl sono ai ferri corti, a causa del coronavirus

Il direttore della Asl Toscana sud est Antonio D’Urso respinge le richieste del sindaco, di affiancare al tracciamento 40 dipendenti volontari del Comune e quella dell’ospedale da campo, rispondendo che servono competenze sanitarie per farlo.

Da parte sua, il sindaco Alessandro Ghinelli contesta che questo lavoro possa essere svolto da una centrale di area vasta, senza conoscere il territorio.Continua a leggere

Al diniego del direttore D’Urso, il sindaco in una intervista propone allora che i volontari possano chiamare gli isolati a casa in difficoltà. Il vicesindacorisponde a D’Urso puntando il dito anche sulla forma:“Caro Direttore, la proposta del sindaco Ghinelli è politica, ufficialmente fatta alla conferenza dei sindaci.È una proposta che si discute e non si liquida con un comunicato stampa.Il Comune di Arezzo ha fatto una proposta di politica sanitaria in una sede istituzionale, il rango della proposta non è un comunicato “autoreferenziale” che “dice no perché lo dico io”.Abbiamo fatto una proposta di buon senso, ci aspettiamo una risposta articolata.I rapporti non si compromettono mai, siamo “destinati” a lavorare insieme ma non siamo costretti a dire “sì” quando pensiamo che il “sì” sia sbagliato.