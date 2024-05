Sequestrate 275 stecche di sigarette di contrabbando in Autostrada del Sole

La Polizia Stradale di Arezzo ha condotto un’operazione di successo lungo l’Autostrada del Sole, culminata nel sequestro di un’enorme quantità di sigarette di contrabbando.

In un audace intervento, gli agenti hanno bloccato un’Alfa Romeo Stelvio che viaggiava a velocità sospette verso sud.

Ciò che è seguito è stato un breve ma intenso inseguimento, durante il quale uno dei sospetti è riuscito a sfuggire, mentre l’altro è stato prontamente catturato.

Sul veicolo è stato trovato un carico impressionante di 275 stecche di sigarette, tutte di note marche in circolazione.

È emerso che queste sigarette erano parte di una merce rubata da una tabaccheria nella provincia di Udine nei giorni precedenti.

Il sospetto fermato, un giovane straniero di 20 anni senza fissa dimora in Italia e privo di permesso di soggiorno, è stato sottoposto a fermo di polizia giudiziaria e trasferito al carcere di Siena in attesa delle decisioni dell’Autorità Giudiziaria.

L’operazione della Polizia Stradale dimostra una volta ancora la loro determinazione nel contrastare il contrabbando e il commercio illegale di sigarette.