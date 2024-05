Rissa nel locale a Camucia: sedie che volano, urla e botte

Una violenta rissa è scoppiata nel locale “Alò se va da Ali Kebab” a Camucia, lungo Via Umbro Casentinese.

Secondo quanto raccontato dai titolari del negozio, martedì sera due uomini di nazionalità rumena si sono seduti per mangiare verso mezzanotte, ma – sempre stando al racconto dei commercianti – erano visibilmente ubriachi e hanno iniziato a creare scompiglio rovesciando vassoi e causando confusione.

La situazione è presto degenerata in una discussione accesa con i titolari del locale, culminando in una vera e propria rissa.

Le immagini registrate da un residente mostrano un gruppo di persone al centro del caos, dove non solo volano manate ma anche sedie.

Dopo l’alterco, i due uomini rumeni si sono allontanati e i gestori del negozio hanno immediatamente contattato il numero di emergenza 112.

Tuttavia, la violenza non si è fermata qui.

Alle 2:30 del mattino si è verificato un secondo round, con i due aggressori che sono tornati al locale, ancora una volta brandendo sedie e arrivando persino a rompere il vetro dell’ingresso.

Uno dei commessi del negozio è stato ferito e ha riportato la frattura di un dente, necessitando di cure mediche presso il pronto soccorso dell’ospedale locale.

I titolari del kebab hanno immediatamente denunciato gli aggressori alle autorità competenti, i carabinieri, che ora stanno indagando sull’episodio per individuare i responsabili e prendere i dovuti provvedimenti.

(Immagine da pagina Facebook Luciano Meoni sindaco)