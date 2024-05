Donna dispersa ritrovata nella notte grazie ai Vigili del Fuoco

I Vigili del Fuoco di Arezzo sono intervenuti ieri sera in località Montebenichi nel comune di Bucine per la ricerca di una persona dispersa.

Si trattava di una donna di circa 85 anni che si era allontanata da casa senza fare ritorno.

Alle 21:00 è stato attivato il piano prefettizio di ricerca disperso.

Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco intervenuti con una squadra da Montevarchi, c’era anche l’UCL come posto di coordinamento con unità TAS (Topografia Applicata al Soccorso), unità cinofile e droni.

Anche i Carabinieri di San Giovanni Valdarno, il 118, il Soccorso Alpino, la Croce Rossa e volontari di protezione civile hanno partecipato alle ricerche.

Verso le 2 del mattino, la donna è stata ritrovata non lontano da casa grazie al drone dei Vigili del Fuoco, dotato di termocamera.

Fortunatamente, la signora è stata trovata in buone condizioni di salute.

Successivamente, è stata recuperata dalla squadra di Montevarchi e presa in cura dal personale del 118.