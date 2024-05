Trionfo di Simone Raccani al Memorial Daniele Tortoli: Zalf Fior domina a Montalto

Con un attacco nell’ascesa finale che da Ponte Romito porta al traguardo di Montalto, il ventitreenne vicentino Simone Raccani (Zalf Fior) ha conquistato davanti a un gran pubblico, la decima edizione del memorial Daniele Tortoli, trofeo Petroli Firenze, Coppa Ittedi, svoltosi con partenza e arrivo a Montalto nel comune di Pergine-Laterina.

Una splendida corsa per Elite e Under 23 che ha visto al via in una bella giornata primaverile, ben 197 corridori delle migliori formazioni italiane e alcune straniere. Impeccabile l’organizzazione del Gs Montalto diretto da Mauro Cerri e con tanti validi collaboratori. Raccani tre anni fa vinse una delle gare più belle d’Italia in categoria, il Gp Capodarco, nel 2022 giunse terzo al Giro della Valle d’Aosta, poi stagista con la Quick Step, nel 2023 professionista con la Eolo Kometa, quindi il ritorno tra gli Elite e Under 23 con la Zalf Fior e la speranza di avere una seconda opportunità nella massima categoria.

Nell’incandescente finale del memorial Daniele Tortoli a ricordo di un eccellente tecnico di ciclismo, l’attacco di Ambrosini della Mbh Bank Colpack, raggiunto da un gruppetto di inseguitori a meno di 2 Km dall’arrivo, quindi lo spettacolare contropiede vincente di Raccani che ha preceduto di 6″ il compagno di squadra Chesini che ha completato il trionfo del club trevigiano della Zalf Fior.

Sul podio, come terzo anche l’abruzzese Parravano, poi Arrighetti, Carrò e Garibbo, il corridore ligure che vinse a Montalto nel 2023. Direttori di corsa Enzo Amantini e Fabrizio Carnasciali.

Ordine d’arrivo

1) Simone Raccani (Zalf Fior) Km 171,500 in 4h32’33” media 37,755

2) Cesare Chesini (Zalf Fior) 6″

3) Francesco Parravano (Aran)

4) Nicolò Arrighetti (Biesse Carrera)

5) Simone Carrò (Mg K Vis)

6) Nicolò Garibbo (Technipes InemiliaRomagna)

7) Pierantozzi, 8) Cantoni 9) Veneri 10″ – 10) De Laurentiis