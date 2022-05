Chiusi della Verna: denunciato dalla ex, torna e sorpreso dai carabinieri li aggredisce

Un 40enne di Chiusi della Verna nonostante una denuncia per stalking è tornato dalla ex e sorpreso sul posto dai Carabinieri presenti per un controllo in zona, alla richiesta dei militari di allontanarsi, si è scagliato contro di loro aggredendoli.

E’ scattato quindi l’arresto, poi convalidato.

L’uomo ora è ristretto ai domiciliari, in attesa del processo per resistenza a pubblico ufficiale.