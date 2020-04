O che ci faceva tutta quella gente al giro a Camucia?

Dopo la genialata della Regione c’è qualche Sindaco che ci mette il carico. Nel giro di pochi giorni siamo passati dallo “state a casa, guai a voi se andate a cercare gli asparagi” al “venite in piazza a prendere le mascherine”. Cronaca di una ciambella venuta parecchio male. Ci riferiamo alla decisione della Regione di assegnare ai Comuni il quantitativo di due mascherine a cittadino, secondo l’ordinanza del Presidente vanno date a tutti, indipendentemente se uno le ha già o no. I Sindaci si adeguano. Ci sono quelli che mettono in campo 30/40 persone fra volontari e dipendenti incaricati di consegnarle a domicilio, ci sono quelli che mettono in piedi i rodei con le macchine (guai a chi scende) e poi c’è il Sindaco di Cortona che in tutta Camucia fa un punto di distribuzione solo. Ora il Meoni va al giro a dire che ha fatto prima così, anche la Regione dice di essere stata la prima a regalare le mascherine.

C’è da avere paura che la fretta non ci porterà lontano.