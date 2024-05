Incidente in bicicletta a Piandiscò: ferita 68enne

Alle ore 17.30, la centrale operativa di Arezzo è intervenuta prontamente per un incidente in bicicletta avvenuto in via Pavese a Piandiscò.

Una donna di 68 anni coinvolta nell’incidente è stata trasportata in codice 2 all’ospedale Ponte a Niccheri per le cure necessarie.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorsi del 118 di Figline, la Misericordia di Craviglia e l’elicottero di emergenza Pegaso 2.

Le dinamiche dell’incidente sono ancora in fase di accertamento, ma la prontezza dei soccorsi ha giocato un ruolo cruciale nel garantire alla 68enne le cure necessarie in tempi brevi.