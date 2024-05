Due incidenti stradali a Bibbiena e Ponte Buriano: due feriti trasportati in ospedale

Bibbiena: auto e moto coinvolte in incidente

Stamattina, intorno alle 9.20, la centrale operativa di Arezzo ha ricevuto una chiamata per un incidente stradale avvenuto in via Umbro Casentinese a Bibbiena.

L’incidente ha coinvolto un’automobile e una motocicletta.

Il motociclista, un uomo di 33 anni, è stato trasportato con urgenza all’ospedale Careggi di Firenze in codice giallo (codice 2) tramite l’elisoccorso Pegaso 1.

Sul posto sono intervenuti prontamente un’ambulanza infermieristica della pubblica assistenza del Casentino, i vigili urbani e le forze dell’ordine per gestire la situazione e assicurare la viabilità.

Ponte Buriano: collisione tra due auto

Poco dopo, alle 9.30, un altro incidente stradale è stato segnalato in località Ponte Buriano, dove due automobili si sono scontrate.

A bordo delle vetture c’erano cinque persone.

Una donna di 85 anni è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale San Donato in codice giallo (codice 2).

Sul luogo dell’incidente sono accorsi l’ambulanza con infermiere a bordo della Misericordia di Subbiano, la Misericordia di Arezzo, i vigili del fuoco e la polizia municipale di Arezzo.

Entrambi gli incidenti sono attualmente sotto indagine da parte delle autorità per determinare le cause esatte e prevenire ulteriori situazioni di pericolo.