Operazione antidroga e denuncia per truffa online: Carabinieri nel contrasto ai reati nel weekend

Nel fine settimana appena trascorso, le forze dell’ordine hanno condotto operazioni mirate al contrasto del traffico illecito di sostanze stupefacenti e alla prevenzione di reati online.

Le azioni, condotte con determinazione dai Carabinieri della Compagnia di Cortona, hanno portato a risultati significativi.

Arresto per Traffico di Droghe a Foiano della Chiana

A Foiano della Chiana (AR), i Carabinieri della Stazione hanno arrestato in flagranza di reato un individuo di circa 60 anni, già noto alle autorità.

Durante la perquisizione personale e domiciliare, sono stati rinvenuti e sequestrati i seguenti materiali:

50 involucri contenenti hashish, per un peso complessivo di circa 75 grammi;

1 contenitore e 4 involucri contenenti hashish, per un peso complessivo di circa 80 grammi;

120 bustine di plastica trasparente utilizzate per il confezionamento della droga, e un taglierino intriso di residui di hashish.

Denuncia per Truffa Informatica a Castiglion Fiorentino

A Castiglion Fiorentino (AR), i Carabinieri della Stazione hanno denunciato a piede libero un cittadino italiano di circa 22 anni per frode informatica.

L’individuo, già noto alle forze dell’ordine, è stato scoperto in seguito alla denuncia presentata da una vittima di truffa online.

Quest’ultima, ingannata da un annuncio su una piattaforma social dedicata alla vendita di telefoni cellulari, ha pattuito l’acquisto di uno smartphone al prezzo di 550 euro. Nonostante il pagamento, il venditore non ha mai spedito la merce, diventando poi irrintracciabile sui social network.