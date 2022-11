Sui social network, è scoppiata l’arrabbiatura degli aretini i per la nuova tariffazione Tari, intanto noi riceviamo e pubblichiamo:

“come è noto la seconda rata della TARI scade il 2 dicembre ed è una data tassativa.

Avete bisogno di un chiarimento?

Provate a chiamare lo 0575377777, non vi risponderanno.

Provate allora a fissare un appuntamento con lo sportello unico del Comune e scoprirete che il primo appuntamento utile per il servizio richiesto è il 6 dicembre.

Bel servizio sig. Sindaco ma soprattutto CHE FURBATA!!!”

“Resilienza” è una parola che ultimamente si sente e si utilizza spesso e che come concetto esprime la capacità di un individuo di far fronte allo stress e alle avversità uscendone rafforzato.

Beh, se vi volete allenare non avete che da provare a contattare telefonicamente lo sportello unico del Comune di Arezzo.

Non riuscirete a risolvere i vostri problemi perchè gli operatori saranno perennemente occupati ma diventerete dei veri e propri Campioni di Resilienza.

Grazie Sig.Sindaco di questo ottimo servizio