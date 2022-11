A conclusione di un’attività di indagine, gli agenti appartenenti all’Ufficio Controllo del Territorio del Commissariato di Polizia di Sansepolcro hanno identificato e denunciato per il reato di furto aggravato, un uomo di 56 anni tesserato nella Società Sportiva New Volley Borgo Sansepolcro.

Le indagini sono iniziate nell’appena trascorso mese di ottobre, quando tre ragazzi, due dei quali minorenni, denunciavano presso il Commissariato di Polizia di Sansepolcro di avere subito un furto di denaro durante l’orario degli allenamenti di pallavolo, all’interno degli spogliatoi del locale Palazzetto dello Sport.

L’immediata attività investigativa, cominciata con l’acquisizione dei filmati presenti nella memoria del sistema di video sorveglianza attivo presso la struttura sportiva, ha consentito alla Polizia di identificare come autore del furto un uomo di 56 anni, di nazionalità italiana, residente in “Valtiberina”, che risulta essere un tesserato presso la stessa società sportiva in cui militano gli atleti derubati.

Dalle immagini acquisite è emerso che il soggetto era dedito recarsi presso l’ impianto sportivo anche in orari in cui non era prevista la sua presenza, scendere al piano inferiore dove sono ubicati gli spogliatoi e, dopo avere verificato l’assenza di altre persone, entrare negli spogliatoi stessi per rubare i soldi contenuti nei portafogli degli atleti.

La persona indagata, oltre ai furti perpetrati all’interno degli spogliatoi del Palazzetto, è risultata essere responsabile anche di altri furti, sempre riguardanti denaro contante, avvenuti con il medesimo modus operandi presso la palestra “Giovagnoli” di Sansepolcro, a danno di atleti e atlete delle squadre di pallavolo della società biturgense.