Finale col bottino per il Mercato Tirolese che, seppure in calando, ha superato il milione di calpestatori zizaganti, tra Virus e varianti.

Un evento vistosamente simil Luna Park, voluto da pochi per pochi .

Quegli stessi politici ed i loro giostrai pervicacemente esultano, ma Falcinelli ed Ortiz di piu’, lodando le orde intasatrici di fedeli mal incanalati : eccolo “L’Interesse Nazionale”!

Patrimonio dell’Unesco come novella Fatima lo attendiamo a breve, anzi brevissimo, se saranno compiuti i Miracoli annunciati dall’Amministrazione…..perdipiu’ con quattro spiccioli!

Il prestigio della nostra Cittadina, secondo costoro, e’ intanto salvato grazie a delle baracche di legno in stile montanaro edificate in due posti “Sacri” della parte antica ; si proprio là, in Piazza Grande e al Prato.

Luoghi un tempo difesi eroicamente dalla sola Fiera Antiquaria, unica con il compito

( da oltre mezzo secolo ) di far quadrare l’incasso mensile di negozi e ristoratori ; oggi dettano legge il Pretzel e la Movida.

La nostra conosciutissima Fiera, che non fu mai abbastanza amata dalle ultime Amministrazioni, oggi e’ di fatto relegata ad un ruolo secondario, una mini attrazione tra le preferite novita’.

Condannata al declino dalla inesorabile logica neo turistica applicata, tanto da renderla quasi obsoleta paragonata ai nuovi standard contabilistici; ai Pro Tirolo & Co interessano solamente le teste, non il contenuto.

Evidenza ne sono anche i continui spostamenti degli Espositori Antiquari ed il crescente fastidio che l’Amministrazione dimostra sballottandoli in giro a causa dei nuovi giochini. Povera Fiera !

Divertente poi, ogni anno, la curiosa bizzarria istituzionale temporale,appena dopo festeggiato il Giorno della Vittoria, le nostre alte cariche raggiungono Piazza Grande per omaggiare l’arrivo dei discendenti di quelli che Diaz ed il suo Stato Maggiore avevano costretto a risalirne le valli in disordine e senza speranza, nonche’ con le tasche vuote ….ora stracolme.

Tutto e’ cambiato e cambia ma non l’avidita’ del potere .

Cosi’ i Potenti spintonando tra gli interessi locali hanno scalato quello Nazionale , in nome nostro.

Finalmente un primato regalato agli Aretini !

Siamo definitivamente diventati :

Fenomeni da Baracchini .