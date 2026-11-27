Spegnere le luci, mettere da parte il telefono e concedersi qualche momento di tranquillità. È lo spunto di una riflessione pubblicata su Facebook dal medico aretino Pier Luigi Rossi, che invita a riscoprire il valore dell’oscurità in una quotidianità dominata dagli stimoli luminosi.
Non serve trasformare casa in un monastero. Il punto è rispettare l’alternanza naturale tra luce e buio, fondamentale per il funzionamento del nostro orologio biologico.
Gli occhi non servono soltanto a vedere
Oltre ai coni e ai bastoncelli, nella retina esistono cellule sensibili alla luce che contribuiscono a sincronizzare i ritmi circadiani. Questi segnali raggiungono il cervello e concorrono a regolare il ciclo sonno-veglia. Anche la pupilla reagisce alla luminosità e allo stato di attivazione dell’organismo, ma le sue dimensioni, da sole, non permettono di stabilire con certezza le emozioni di una persona.
La melatonina e il riposo
La melatonina, prodotta principalmente dalla ghiandola pineale, aumenta normalmente durante la sera biologica e segnala all’organismo l’avvicinarsi della notte. Come ricorda il National Heart, Lung, and Blood Institute, l’esposizione serale a luci artificiali intense può interferire con questo processo. Non è però sufficiente chiudersi in una stanza buia a qualsiasi ora per ottenere lo stesso effetto.
Uno studio pubblicato su PNAS nel 2022 ha inoltre rilevato che dormire per una notte in un ambiente moderatamente illuminato, rispetto a uno quasi buio, può aumentare la frequenza cardiaca notturna e ridurre la sensibilità all’insulina il mattino successivo. Si tratta di risultati sperimentali, non della dimostrazione che il buio sia una cura.
Una pausa dagli stimoli, non una terapia miracolosa
La proposta di Rossi di trascorrere qualche momento in un ambiente tranquillo e poco illuminato può essere intesa come un invito al rilassamento. Non è invece dimostrato che una breve permanenza al buio riduca sistematicamente pressione arteriosa e cortisolo. Le risposte ormonali alla luce dipendono anche dall’orario, dall’intensità e dalla durata dell’esposizione, come mostra una ricerca pubblicata su Scientific Reports.
Meglio quindi cercare la luce naturale durante il giorno, attenuare quella artificiale la sera e mantenere la camera da letto buia durante il riposo, compatibilmente con le esigenze di sicurezza. Una pausa tranquilla può essere piacevole, ma non sostituisce le cure per l’insonnia o altri disturbi.
Insomma, non occorre comprare l’ennesimo dispositivo per il benessere. Qualche volta è più sensato spegnere quelli che abbiamo già.
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