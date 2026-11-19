Da Piazza Grande alle Maldive. Per lo chef Fatjon Goga, patron di Osteria Grande ad Arezzo, il salto è stato notevole: dai tavoli affacciati su una delle piazze più belle della Toscana alle acque cristalline dell’Oceano Indiano. E questa volta non c’entrano né i cantieri né le modifiche alla viabilità del centro storico.

Goga è stato protagonista, dal 28 al 30 ottobre, delle celebrazioni per il 28° anniversario del Sun Siyam Vilu Reef, resort delle Maldive che ha presentato Tuscany, un nuovo ristorante dedicato alla cucina italiana.

Lo chef ha partecipato all’iniziativa con una speciale residenza gastronomica, proponendo una cena d’autore, una masterclass dedicata alla pasta fresca e incontri con gli ospiti per raccontare sapori e tradizioni della nostra cucina.

Nato in Albania e cresciuto in Italia, Fatjon Goga ha costruito il proprio percorso professionale passando per cucine prestigiose come Don Alfonso e Arnolfo, prima di aprire nel 2022 Osteria Grande, proprio in Piazza Grande ad Arezzo.

Un’esperienza internazionale che rappresenta anche una bella vetrina per la città, esportando una tradizione gastronomica che, fortunatamente, continua a farsi apprezzare ben oltre i confini comunali.

Il nuovo ristorante Tuscany propone pasta fresca, ricette italiane e sapori mediterranei in uno scenario dove il mare è a pochi passi dalla tavola. Una differenza non trascurabile rispetto ad Arezzo, dove per trovare il mare bisogna organizzarsi per tempo e, possibilmente, partire prima che comincino i lavori sulla strada.

Per Goga è un’altra tappa di un percorso professionale in crescita. Per Arezzo, una buona notizia: ogni tanto il nome della città fa il giro del mondo senza bisogno di una polemica, di un’interrogazione consiliare o di un comunicato indignato.

E se alle Maldive hanno deciso di chiamare un aretino per insegnare a fare la pasta, significa che qualcosa di buono, dalle nostre parti, sappiamo ancora esportarlo.