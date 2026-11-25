A San Giovanni Valdarno il mercato del sabato si arricchisce di una nuova categoria merceologica: le querele. Dopo la frutta, la verdura, i calzini e le mutande a tre paia dieci euro, arriva anche il contenzioso politico-giudiziario.
Domenico Nucci, esponente di Futuro Nazionale, ha annunciato di aver presentato una denuncia nei confronti della sindaca Valentina Vadi e di altre persone, accusandole di aver molestato per oltre due ore i componenti del gazebo del movimento.
Tutto nasce dalla movimentata mattinata di sabato 21 novembre in piazza Cavour, dove Futuro Nazionale aveva allestito un gazebo. Secondo la ricostruzione riportata da La Nazione, al termine dell’iniziativa Nucci avrebbe gridato «Viva il Duce», suscitando le contestazioni del PD.
Praticamente il Novecento italiano, ma con i tavolini pieghevoli.
Nucci ha spiegato che si trattava di una provocazione, accusando a sua volta gli esponenti dem di aver disturbato l’iniziativa politica.
Il gazebo, nato come strumento di propaganda, si è così evoluto in una succursale dello studio legale.
A questo punto, per il prossimo mercato, si suggerisce agli organizzatori di prevedere, oltre agli spazi per gli ambulanti, un’area riservata agli avvocati, una cancelleria mobile e un distributore automatico di marche da bollo.
Possibilmente vicino al banco dei polli arrosto, così almeno qualcosa di concreto gira.
Naturalmente spetterà alla magistratura valutare le accuse formulate da Nucci. L’annuncio di una querela non equivale all’accertamento di un reato.
Nel frattempo, i cittadini che sabato erano usciti di casa semplicemente per comprare due etti di prosciutto potranno vantarsi di aver assistito a una rievocazione del Novecento senza neppure pagare il biglietto.
San Giovanni Valdarno: il mercato dove si contratta sul prezzo delle zucchine e si litiga sulla storia d’Italia.
Questo articolo usa l’ironia per commentare fatti reali.