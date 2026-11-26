Arezzo, in piazza San Donato il parcheggio sembra essere diventato una disciplina artistica. Le strisce pedonali offrono una comoda superficie decorata, i marciapiedi rappresentano un’interessante opportunità di sosta e gli incroci stimolano la creatività degli automobilisti.

A segnalarcelo è un cittadino e abitante del quartiere San Donato, che ha chiesto di mantenere l’anonimato e ha inviato alla redazione fotografie riguardanti piazza San Donato, via Kennedy e le strade limitrofe.

Secondo il residente, le criticità si concentrano il venerdì dalle 13, in concomitanza con le attività del luogo di culto presente nella zona, e quotidianamente tra le 17.30 e le 19.30 circa, con problemi più accentuati il venerdì.

Le fotografie mostrano automobili che occupano attraversamenti pedonali e porzioni di marciapiede. Una personale reinterpretazione della segnaletica che qualcuno sembra considerare un suggerimento anziché una prescrizione.

Il pedone? Un accessorio della viabilità

Chi deve attraversare con un passeggino, chi ha difficoltà motorie o si sposta in carrozzina rischia di dover aggirare gli ostacoli. Non tutti possono permettersi un SUV, ma tutti possono essere costretti a girargli intorno.

La redazione ha acquisito copia della comunicazione inviata venerdì 20 novembre 2026, alle 14.38, ai Vigili di Quartiere, al Comando della Polizia Locale, al comandante della Municipale, alla segreteria del sindaco e al Comune di Arezzo. A distanza di sei giorni dall’invio, secondo quanto riferito dal residente, non è ancora arrivata alcuna risposta. È su questo che richiamiamo l’attenzione dell’amministrazione.

Non si tratta di sindacare sulle abitudini religiose, commerciali o personali di chi frequenta il quartiere. Si tratta di garantire il rispetto delle stesse regole per tutti.

Al Comune e alla Polizia Locale chiediamo:

Sono previsti controlli nelle fasce orarie segnalate?

Quante sanzioni per sosta irregolare sono state elevate nella zona negli ultimi mesi?

Sono stati valutati interventi per tutelare gli attraversamenti pedonali e migliorare la circolazione?

Restiamo disponibili a pubblicare le risposte delle autorità competenti.

Nel frattempo suggeriamo agli automobilisti una piccola rivoluzione culturale: le strisce pedonali sono fatte per i pedoni. Lo sappiamo, ad Arezzo certe innovazioni richiedono tempo.

Questo articolo usa l’ironia per commentare fatti reali.