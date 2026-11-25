Intervento dei Vigili del fuoco del comando provinciale di Arezzo nel comune di Loro Ciuffenna, dove un mezzo adibito al trasporto di GPL si è ribaltato lungo la strada provinciale SP5.

A seguito dell’urto, dal mezzo è fuoriuscito un getto di gas in fiamme, prontamente spento dal conducente.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Montevarchi e la Polizia locale. Il tratto di strada interessato è stato chiuso al traffico e alcune abitazioni nelle vicinanze sono state evacuate.

Secondo il comunicato dei Vigili del fuoco, la sala operativa di Arezzo sta provvedendo all’invio di un nucleo specializzato per il travaso e lo svuotamento della cisterna. Non sono state fornite informazioni su eventuali feriti.