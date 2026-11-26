Arezzo, giovedì 26 novembre 2026. Un lettore dell’Ortica ci invia un video delle scale mobili del parcheggio Pietri. Secondo la sua segnalazione, questa sera soltanto due delle sei rampe da lui considerate risultano ferme.

«Oggi è un colpo di culo», commenta.

E quando un cittadino considera una fortuna trovare quattro scale mobili funzionanti su sei, forse qualche domanda sarebbe opportuno porsela.

l video della segnalazione del 26 novembre 2026

Dalle scale mobili alle sabbie mobili

Il nostro segnalatore, che percorre abitualmente quel tragitto, suggerisce ironicamente di aprire le scommesse sul numero delle scale funzionanti nei prossimi giorni.

Del resto, ormai si scommette persino su chi batterà il primo calcio d’angolo. Perché non introdurre anche il Totoscala?

Due rampe ferme: ambo. Cinque: cinquina. Tutte funzionanti: jackpot.

D’altra parte, l’illuminazione c’è, la struttura è bella, il verde non manca e le indicazioni sono persino in inglese. A voler essere pignoli, mancherebbe soltanto qualche scala mobile che si muova.

Il problema dell’accessibilità

Al di là delle battute, il lettore solleva una questione ben più seria: quella delle alternative disponibili per le persone con difficoltà motorie, soprattutto in corrispondenza dell’ultima rampa verso il Duomo.

Secondo la sua testimonianza, in quel punto non sarebbe presente una rampa alternativa immediatamente adiacente. Una situazione sulla quale sarebbe opportuno fare chiarezza, verificando quali percorsi accessibili siano effettivamente garantiti in caso di guasto.

Una storia che viene da lontano

Già nel 2018 si discuteva pubblicamente dei guasti ricorrenti e della possibilità di proteggere le rampe esterne dalle intemperie.

Il 17 novembre 2024, proprio su queste pagine, pubblicavamo l’articolo Arezzo, Città del Natale (e delle scale mobili immaginarie).

Due anni dopo siamo ancora qui. Passano gli anni. I gradini, non sempre.

Quanto ci costano queste scale?

Il segnalatore pone anche alcune domande tutt’altro che peregrine: quanto costa la manutenzione? Chi la paga? Quali sono le condizioni contrattuali? Esistono garanzie sui tempi di riparazione?

La questione economica era già approdata in Consiglio comunale nel 2025.

L’Ortica chiederà chiarimenti ad ATAM e al Comune sui costi della manutenzione, sul numero e sulla durata dei guasti, sulle condizioni contrattuali, sugli interventi programmati e sui percorsi alternativi garantiti alle persone con ridotta mobilità.

Nel frattempo, con la Città del Natale in pieno svolgimento e un altro fine settimana alle porte, il nostro lettore conta di tornare a verificare la situazione.

Quando gli abbiamo fatto presente che stavamo lavorando all’articolo, ci ha risposto:

«Fai con comodo… Tanto non si muovono… le scale che sarebbero mobili, ma solo teoricamente».

Difficile aggiungere altro.

Questo articolo usa l’ironia per commentare fatti reali.