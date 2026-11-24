Arezzo si è svegliata martedì 24 novembre con un tanfo che, a giudicare dalle numerose segnalazioni comparse su Facebook fin dalle prime ore del mattino, ha raggiunto diversi quartieri della città.
Da San Giuliano a Chiani, dalla Tortaia a Pescaiola, da via Calamandrei a San Leo, fino a via Fiorentina e Pratantico. C’è chi racconta di non riuscire ad aprire le finestre, chi sostiene di non aver mai sentito un odore così forte e chi ricorda gli episodi del 2023.
Molti cittadini indicano come possibile origine il polo di trattamento dei rifiuti di San Zeno, gestito da Aisa Impianti. L’origine precisa delle maleodoranze di questa mattina, tuttavia, non è stata accertata dalla redazione.
La città del Natale e l’aria che tira
Tra le testimonianze c’è anche quella di una cittadina che riferisce di cattivi odori nella zona del Centro Affari, in occasione del Forum Risk Management. Un’accoglienza decisamente poco profumata, se confermata, per chi arriva da fuori città.
Per fortuna le luminarie non hanno ancora imparato a trattenere gli odori. Altrimenti ci toccherebbe mettere in conto anche quelli nell’allestimento natalizio.
Biofiltri e tramontana
Un operatore del settore, sentito dalla nostra redazione, ci ha riferito che, nonostante i sistemi di trattamento dell’aria, le condizioni del vento possono incidere sulla diffusione degli odori. Secondo la fonte, l’arrivo della tramontana potrebbe migliorare la situazione nelle zone interessate.
La provenienza e la quantità dei rifiuti, da sole, non consentono di spiegare l’episodio. Non abbiamo elementi per stabilire se il tanfo provenga dalla combustione, dalle operazioni di scarico o da altre fasi del trattamento, né per attribuirlo con certezza all’impianto.
Il cattivo odore non è di per sé una misura della pericolosità sanitaria dell’aria. Ma il disagio raccontato dai cittadini merita attenzione, indipendentemente da questo.
Il vento, ultimo assessore all’ambiente
Rieccoci dunque alle finestre chiuse, alle proteste e al bollettino meteorologico consultato con una certa apprensione. Dopo anni di discussioni sulle maleodoranze, gli aretini vorrebbero poter aprire le finestre senza dover prima consultare la rosa dei venti.
Intanto si spera nella tramontana. Non percepisce indennità, non partecipa alle conferenze stampa e non promette niente.
Quando arriva, almeno, fa il suo mestiere.