🍷 Il calice amaranto

Opinioni, impressioni e analisi sul mondo dell’Arezzo calcio viste dalla parte del tifoso. Una rubrica di Cesare Fracassi, tra campo, mercato e passione amaranto.

Non è che ci trasferiamo tutti, ma è stato chiamato a guidare gli amaranto Fabio Caserta, al posto di mister Bucchi.

Sei partite, due punti, un’anemia di tiri verso lo specchio della porta avversaria, 24 reti subite e solo tre punti tra le mura amiche ci dicono tutto!

Mancanza di un gioco costruttivo in attacco, assenza di finalizzazioni, prevedibilità, poco filtro a centrocampo, difesa facilmente perforabile, portiere in apprendistato: sono questi i veri difetti riscontrati? Ma, forse, «non si può cavare il sangue dalle rape».

Abbiamo affrontato queste 13 partite di B con una struttura, quasi sempre per otto undicesimi, che aveva primeggiato in C. Ma la serie cadetta richiede un’altra fisicità, corsa, tecnica e rapidità, oltre che esperienza e molteplicità di schemi di gioco, e anche una certa capacità di relazione con i settori giovanili delle società di serie superiori.

Questo serve a giustificare in parte il lavoro svolto in precedenza da Bucchi, ma una svolta a questo punto ci voleva, per non dare seguito a questa continua discesa. E ora veniamo a presentare il nuovo mister.

Fabio, ex centrocampista, ha già portato, lo scorso campionato, alla permanenza in serie B la squadra dell’Empoli, che si trovava a navigare nei bassifondi della classifica. E, cosa importante, ha nel suo curriculum due promozioni in serie B dalla C, con Juve Stabia e Perugia. Speriamo non in previsione… No, non voglio nemmeno pensarci!

Domenica dobbiamo affrontare la corazzata Pisa e i veri tifosi e tutti i cittadini sono chiamati alla «battaglia». Serve, più che la voce, essere vicini ai ragazzi, indipendentemente da chi entrerà in campo: chiunque sia, sarà chiamato a difendere il nostro «cavallino» e la nostra passione.

Quindi tutti allo stadio a difendere la nostra città!