Ad Arezzo ci sono quattro alloggi popolari disponibili e 332 aventi diritto in graduatoria. A denunciare il dato è Francesco Romizi, capogruppo consiliare di Alleanza Verdi e Sinistra – Arezzo 2020, che ha presentato un’interrogazione urgente in Consiglio comunale.

La copertura della domanda è appena dell’1,20%. Per il restante 98,80%, evidentemente, l’unica cosa abbondante è lo spazio tra una promessa e la sua realizzazione. Peccato che non sia abitabile.

Secondo i dati richiamati da Romizi, emersi dal congresso regionale del Sunia e da uno studio di Arezzo Casa pubblicato a novembre, nei nove comuni più popolosi della provincia gli aventi diritto in graduatoria sono 939: dopo Arezzo vengono Montevarchi (181), Cortona (112) e Sansepolcro (103). E il conto, secondo il consigliere, sottostima il bisogno effettivo.

Come se non bastasse, Romizi richiama un deficit stimato di circa nove milioni di euro per le manutenzioni del patrimonio abitativo pubblico, riportato nel bilancio della Commissione territoriale di marzo 2026.

Insomma, trovare casa rischia di diventare una disciplina olimpica. Per partecipare occorrono reddito basso, pazienza altissima e una discreta capacità di vivere nel frattempo.

Il consigliere chiede nuovi finanziamenti per le manutenzioni e la riqualificazione energetica, più edilizia pubblica e sociale, interventi contro la speculazione immobiliare e gli effetti degli affitti brevi, oltre a misure di sostegno nei quartieri più fragili.

Ora resta da capire quali risposte arriveranno dall’amministrazione. Perché la graduatoria sarà anche lunga, ma la vita di chi aspetta non può essere messa in pausa.

Ad Arezzo, prima ancora delle luminarie, sarebbe bello poter accendere la luce di casa propria.

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