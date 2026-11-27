Ad Arezzo un controllo ferroviario è finito con tre poliziotti feriti e un passeggero arrestato. Il biglietto mancava, i calci e i morsi, secondo la ricostruzione riportata dal Corriere di Arezzo, no.

È accaduto alla stazione ferroviaria poco prima delle 20 di giovedì 26 novembre. Un 27enne originario della Costa d’Avorio, trovato in treno senza biglietto, avrebbe rifiutato di fornire documenti e generalità, passando poi alle aggressioni contro gli agenti delle Volanti.

Il regolamento ferroviario prevede diverse modalità di pagamento, ma la dentatura non figura tra quelle accettate. Per tre agenti della Polizia di Stato la prognosi riportata è di quindici giorni.

Accompagnato in questura, il giovane sarebbe rimasto così agitato da rendere necessario l’intervento del 118, che ha provveduto a sedarlo.

Venerdì 27 novembre il giudice ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare in carcere. Le contestazioni riguardano la resistenza a pubblico ufficiale e le lesioni.

Da una semplice irregolarità ferroviaria a un procedimento penale: un itinerario che nemmeno l’app di Trenitalia avrebbe osato suggerire.

La responsabilità penale dell’indagato dovrà essere accertata nel corso del procedimento.