AREZZO – Il Consiglio comunale del 26 novembre ha approvato l’atto di indirizzo, promosso dal capogruppo della Lega Francesco Campa, per intitolare l’area sportiva di Villa Severi a Roberto “Breda” Bardelli: 19 favorevoli, quattro contrari e cinque astenuti. La discussione è poi proseguita su Facebook, sotto un post di Leonard Congo.

Congo ricorda l’amico di una vita, il presidente del Fonterosa Calcio, il consigliere comunale, il musicista, il quartierista e il volontario. Un ritratto personale e affettuoso di un uomo che ha attraversato tanti ambienti della città e che è stato anche collaboratore dell’Ortica.

Tra gli interventi figurano quelli di Alessandro Ghinelli e Tiziana Nisini. L’ex sindaco manifesta soddisfazione per il riconoscimento e rammarico per il mancato voto unanime. Nisini considera l’intitolazione un gesto dovuto e condivide il dispiacere per l’esito non unanime. Entrambi esprimono il proprio giudizio senza ricorrere agli insulti personali.

Gli interventi di Alessandro Ghinelli e Tiziana Nisini sotto il post Facebook di Leonard Congo.

La discussione, però, non si ferma qui. Congo indica nei commenti i nominativi dei contrari e degli astenuti. Alcuni partecipanti chiedono spiegazioni, altri esprimono solidarietà, altri ancora passano alle offese personali. Facebook, che non è esattamente il luogo deputato alla verbalizzazione delle sedute consiliari, ospita così un secondo dibattito, stavolta senza presidente e senza campanello.

Vale la pena ricordare anche ciò che emerge dal resoconto ufficiale del Comune: Lucia De Robertis ha proposto un percorso di programmazione delle intitolazioni cittadine, affinché possano essere ricordate più persone che hanno contribuito alla storia di Arezzo. Non attribuiamo automaticamente questa motivazione agli altri consiglieri.

Un voto contrario o un’astensione non esauriscono il giudizio sulla vita di una persona, così come il voto favorevole non impedisce di discutere i criteri delle intitolazioni. Le ragioni di ciascuno meritano di essere conosciute, senza confondere il confronto politico con gli attacchi personali.

La decisione del Consiglio è stata presa. Restano i passaggi necessari per arrivare all’intitolazione vera e propria. E resta la memoria di Roberto, che non ha bisogno di essere misurata con il contatore dei commenti di Facebook.

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