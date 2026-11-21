Non ci fu modo di evitare che attaccasse gli alberi. C’era qualcosa nell’acqua che li stordiva. Se qualcuno fosse riuscito a parlargli di certo l’avrebbe saputo: avevano delle visioni. Immaginavano. Sentivano quello che non c’era. Quello che cercavano. Avevano freddo? Sognavano il sole. Avevano caldo? Immaginavano la neve. Si stordivano di bellezza e di ciò che avvertivano necessario, ognuno nel suo piccolo grande mondo. Com’era possibile?

Beh, posso rispondere dicendo che se qualcuno avesse potuto fare un’analisi approfondita delle acque se ne sarebbe accorto. Ma, nel 2147, le analisi non si facevano più.

Le acque erano contaminate. Oltre un secolo di lavorìo continuo dei data center aveva generato l’inimmaginabile: un’IA navigante, viaggiante, molecolare. Un’IA indipendente da chip, telefoni e pc che era riuscita a raggiungere falde e radici, trasformando fluidi e percezioni.

Suggestionati dall’inusitato delle loro impressioni gli alberi smisero presto di cooperare. Ne risentirono le foglie ma nemmeno tanto: pur loro avevano allucinazioni. Ingiallivano, dunque, felicemente. Ne risentirono gli animali ma nemmeno tanto: morivano, con la pancia vuota, nutrendosi dell’irreale. E fu un bene questa loro fine lieta e virtualmente sazia perché l’ossigeno scomparve in men che non si dica. Non era eterno anche se nessuno l’aveva mai detto ma tutti avevano creduto o forse sperato che lo fosse.

No, non c’è da temere per l’umanità. Non c’è in questa storia. Era già estinta. Mica da tanto. Ma quanto basta per non dar più noia.