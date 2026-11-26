Il Consiglio comunale di Arezzo ha approvato, nella seduta del 26 novembre 2026, l’atto di indirizzo per intitolare l’area sportiva di Villa Severi alla memoria di Roberto “Breda” Bardelli. La proposta ha ottenuto 19 voti favorevoli, 4 contrari e 5 astenuti.

Presidente del Fonterosa Calcio, consigliere comunale, batterista dei Nati Male e quartierista biancoverde, Bardelli ha attraversato mondi diversi della vita aretina, accomunati dalla passione per la città e dalla partecipazione alla sua comunità.

A illustrare l’atto è stato Francesco Campa, che ha ricordato le testimonianze delle numerose persone e realtà associative che hanno accompagnato la proposta. Federico Scapecchi e Francesco Franco si sono espressi a favore, ricordando l’impegno di Bardelli nella politica, nella cultura, nella musica e nella Giostra del Saracino.

Il dibattito ha riguardato anche il metodo con cui la città sceglie di ricordare i propri protagonisti. Lucia De Robertis ha proposto un percorso condiviso che programmi le intitolazioni ogni anno, spiegando che, per questa ragione, non avrebbe votato l’atto. Una posizione riferita al metodo delle intitolazioni, come emerge dal resoconto della seduta.

Con l’approvazione dell’atto di indirizzo, il Consiglio ha espresso la volontà di legare il nome di Bardelli a un luogo dedicato allo sport. Restano da definire i successivi passaggi attuativi e la data dell’intitolazione.

Per noi dell’Ortica questo ricordo ha anche un significato particolare. Breda ha collaborato con il nostro giornale, scrivendo articoli e contribuendo alle sue pagine. Ricordarlo oggi significa ricordare anche una parte della storia della nostra testata.

Per chi lo ha conosciuto come Breda, il ricordo va ben oltre una targa: attraversa i campi di calcio, la musica, il quartiere, l’associazionismo e le tante occasioni in cui la vita di una città si costruisce attraverso l’impegno delle persone.