Aprile 2004. Ai Giardini Porcinai di Arezzo le fontane spruzzavano acqua. Le fotografie ritrovate nell’archivio dell’Ortica documentano zampilli, aiuole fiorite, biciclette e persone a passeggio. Nessuna ricostruzione nostalgica: sono immagini di quel momento, quando vedere le vasche in funzione non era ancora materia da dibattito istituzionale.

Ventidue anni dopo, il confronto è inevitabile. Le fontane sono tornate al centro della discussione pubblica proprio perché l’acqua non sgorga. E mentre Comune e Soprintendenza confrontano ricostruzioni e prescrizioni, le immagini del 2004 ci ricordano, senza bisogno di grandi discorsi, a cosa servivano quelle vasche.

Questa è una storia di memoria cittadina, non un giudizio tecnico sul restauro: una fotografia dimostra che gli zampilli c’erano, ma non può dire da sola quali interventi occorrano oggi per farli tornare.

Le fotografie dell’aprile 2004

Gli scatti raccontano anche il resto dei giardini: i vialetti, le fioriture, chi li attraversava a piedi o in bicicletta. Ma oggi lo sguardo finisce inevitabilmente sull’acqua che allora si vedeva e che adesso manca.

Una fotografia ancora più lontana

La fotografia in bianco e nero apre una finestra su un’epoca precedente, senza pretendere di assegnarle una data che non è stata documentata. È un altro tassello della memoria di uno spazio pubblico che gli aretini hanno visto cambiare.

Dalle fotografie al confronto di oggi

Come abbiamo raccontato nei nostri approfondimenti sul confronto tra Nannetti e Gamurrini, la Soprintendenza ha contestato la ricostruzione dei tempi autorizzativi fornita dall’amministrazione. Abbiamo seguito anche le risposte e le successive polemiche. La questione non è soltanto se riaprire un rubinetto: riguarda gli interventi compatibili con la tutela del luogo e le responsabilità di chi deve realizzarli.

Già a luglio L’Ortica raccontava le fontane ferme e la Chimera in attesa dell’acqua. Oggi aggiungiamo un documento semplice: le fotografie dell’aprile 2004.

Non dimostrano che ventidue anni fa fosse tutto perfetto. Dimostrano qualcosa di più circoscritto e più concreto: in quelle giornate le fontane funzionavano. Non sarà una soluzione amministrativa, ma almeno è un punto fermo. Il resto, dopo tante parole, speriamo torni a scorrere.