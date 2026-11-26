Ci sono oggetti che alla Fiera Antiquaria acquistano valore con il passare degli anni. E poi ci sono le fotografie: anche quelle, a distanza di tempo, diventano piccoli pezzi di antiquariato.

In attesa dell’edizione di dicembre, L’Ortica riapre il proprio archivio fotografico e propone un viaggio attraverso un quarto di secolo di Fiera Antiquaria ad Arezzo, dal 2000 al 2025. Sessantacinque immagini, recuperate e ordinate per anno, per ritrovare atmosfere, bancarelle e scorci della città.

Non è una cronaca completa di tutte le edizioni: alcune annate mancano. È una testimonianza fotografica di come la città e la sua Fiera si siano trasformate, senza perdere quel gusto per la ricerca, la curiosità e l’incontro che accompagna chi passeggia tra i banchi.

Con questo primo appuntamento inauguriamo La Fiera della memoria. Nei prossimi contributi daremo spazio anche ai commercianti e ai volti che hanno animato la manifestazione. Invitiamo i lettori a condividere ricordi e segnalare eventuali precisazioni sulle immagini.

La fotogalleria: dal 2000 al 2025

Fotografie: archivio de L’Ortica.