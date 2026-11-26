Ci sono oggetti che alla Fiera Antiquaria acquistano valore con il passare degli anni. E poi ci sono le fotografie: anche quelle, a distanza di tempo, diventano piccoli pezzi di antiquariato.
In attesa dell’edizione di dicembre, L’Ortica riapre il proprio archivio fotografico e propone un viaggio attraverso un quarto di secolo di Fiera Antiquaria ad Arezzo, dal 2000 al 2025. Sessantacinque immagini, recuperate e ordinate per anno, per ritrovare atmosfere, bancarelle e scorci della città.
Non è una cronaca completa di tutte le edizioni: alcune annate mancano. È una testimonianza fotografica di come la città e la sua Fiera si siano trasformate, senza perdere quel gusto per la ricerca, la curiosità e l’incontro che accompagna chi passeggia tra i banchi.
Con questo primo appuntamento inauguriamo La Fiera della memoria. Nei prossimi contributi daremo spazio anche ai commercianti e ai volti che hanno animato la manifestazione. Invitiamo i lettori a condividere ricordi e segnalare eventuali precisazioni sulle immagini.
Dal 1973 nel mondo della comunicazione, una breve esperienza Milanese con A.P.C. agenzia di Marketing, con l’avvento delle prime radio in Fm inizia una serie di esperienze nelle radio locali: Radio Torre Petrarca, Radio OK, Golden Radio, Radio Life, fino al 1998 momento in cui l’innata curiosità e la voglia di sperimentare novità lo portano a maturare il primo interesse sul world wide web. E' da lì che nel 2000 nasce l’idea delle prime testate regionali on line. Fonda Arezzo Notizie e la dirige fino al Giugno 2016. l'Ortica è la sua nuova scommessa.