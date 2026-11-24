Riceviamo e pubblichiamo una riflessione di Mauro Valenti sulle limitazioni alle esibizioni degli artisti di strada durante la Città del Natale.

Caro direttore, direttrice, redattore o redattrice,

ad Arezzo è successa una cosa piccola che a me sembra un segno dei tempi.

Durante la Città del Natale arrivano migliaia di visitatori per i mercatini tirolesi, la ruota panoramica, le luci e l’atmosfera. Proprio in questo periodo un’ordinanza della Polizia Municipale, la n. 1419 del 13 novembre, firmata dal comandante Ameglio Menguzzo, sospende fino al 6 gennaio le esibizioni degli artisti di strada in buona parte del centro storico, nei giorni e negli orari di maggiore afflusso. Il motivo è la sicurezza. Chi vuole suonare può andare altrove, oppure chiedere il permesso alla Fondazione InTour.

La sicurezza la capisco. Però questa storia mi ricorda una vecchia battaglia del mondo della musica, che conosco bene.

In Italia un libro paga l’IVA al 4%, un disco, CD o vinile, la paga al 22%. Prendiamo le canzoni di Fabrizio De André. Se pubblichi i testi in un libro, sono cultura e pagano il 4%. Se a quelle stesse parole aggiungi la musica, cioè le fai diventare quello che sono davvero, canzoni, pagano il 22%. La musica dovrebbe essere un valore aggiunto e invece diventa una penalità.

Eppure la musica alle parole dà più forza, più emozione, più impatto. Non a caso gli inni nazionali si suonano e si cantano, non si leggono ad alta voce.

A Natale, ad Arezzo, succede la stessa cosa in piccolo. Chi chiede una moneta con le sole parole, a leggere l’ordinanza, non è il problema. Chi la chiede suonando una chitarra o cantando un canto di Natale, sì. Aggiungi la musica e non puoi più farlo.

C’è però una differenza. Il musicista di strada non chiede niente in cambio di niente. Prima ti regala qualcosa, una canzone, un sorriso, un po’ di atmosfera. Poi lascia a te decidere se e quanto dare. In mezzo a tante casette che vendono, è l’unico che dà gratis. E proprio a lui diciamo di andare da un’altra parte.

Una città che si chiama «del Natale» dovrebbe ricordarsi che il Natale, prima ancora dei mercatini, è fatto di canti. E che le grandi città della musica, da Londra a Barcellona, i loro artisti di strada non li spostano: li mettono sulle cartoline.

So che l’assessore Marcantoni parla di un nuovo regolamento per il prossimo anno. Bene: le regole servono. Ma che dicano dove e come suonare, non che tolgano la musica proprio dove c’è la gente. Altrimenti il messaggio è chiaro: ad Arezzo, a Natale, si può chiedere tutto, purché non lo si chieda cantando.

Mauro Valenti