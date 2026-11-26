Ad Arezzo la Città del Natale accende le luci, riempie le piazze e fa discutere. Ma accanto alle fotografie dei mercatini e ai numeri dei visitatori c’è una domanda meno scintillante: quanto resta davvero alla città, e a chi?

A sollevarla è stata anche una lettrice, Katia, con un commento pubblico tanto semplice quanto concreto. Vorrebbe sapere quanto incassa il Comune da parcheggi, imposta di soggiorno e occupazione del suolo pubblico; quante attività aretine lavorano nelle baite di piazza Grande; se esistano dati sull’incremento degli affari per i negozi del centro negli ultimi undici anni; e come vengano impiegate le entrate pubbliche. Non chiede di spegnere le luminarie. Chiede di accendere la luce sui conti.

Sono domande che meritano una risposta documentata, senza confondere grandezze diverse. Gli incassi dei parcheggi non coincidono necessariamente con le entrate nette del Comune: occorre considerare chi gestisce il servizio e i relativi costi. Anche l’imposta di soggiorno va analizzata con criterio: il gettito raccolto in un periodo non può essere attribuito automaticamente, per intero, alla manifestazione. E il fatturato degli espositori non è la stessa cosa dei benefici economici per i commercianti aretini.

Per questo L’Ortica ha inviato una richiesta di dati e documentazione al Comune di Arezzo e alla Fondazione Arezzo InTour, chiedendo, per gli anni disponibili, rendiconti, contributi pubblici e privati, spese di organizzazione e promozione, canoni legati agli spazi commerciali, informazioni sugli operatori delle baite ed eventuali studi sulle ricadute economiche. Alla data del 26 novembre 2026 non abbiamo ancora ricevuto un riscontro. Il tempo trascorso è comunque limitato: l’assenza di una risposta, per ora, non equivale a un rifiuto di fornire i dati.

La domanda non è se il Natale porti gente ad Arezzo. La domanda è come misurare il risultato: quali entrate pubbliche produce, quali costi comporta, quali benefici si possono dimostrare per il territorio e quali restano soltanto stime. Sul commercio, in particolare, parlare di un incremento dei guadagni in undici anni richiede serie storiche confrontabili, non impressioni raccolte tra una baita e un vin brulé.

Un evento può essere bello, partecipato e utile. Può perfino esserlo molto. Ma una città che investe e organizza ha il diritto di conoscere i conti, distinguendo chi incassa, chi spende e chi beneficia dell’indotto. I visitatori si contano. Sarebbe interessante contare con altrettanta precisione anche gli euro.

Pubblicheremo i dati e i chiarimenti che ci verranno forniti, dando spazio alle risposte delle istituzioni e degli organizzatori. Perché la trasparenza non rovina la festa: al massimo disturba chi preferisce raccontarla soltanto con gli aggettivi.