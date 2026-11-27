Ad Arezzo, tra mercatini tirolesi, casette di legno e vin brulé, questo fine settimana arriva anche la Benemerita. E non per controllare gli scontrini delle bancarelle.
Sabato 28 e domenica 29 novembre il centro storico ospiterà il Villaggio Arma, un’iniziativa dei Carabinieri dedicata alla conoscenza dei reparti, alla sicurezza e alla prevenzione.
Da piazza Madonna del Conforto a piazza della Libertà, passando per via Ricasoli, saranno allestiti spazi espositivi con mezzi storici, motociclette, autoradio e persino una Maserati MCPura del Nucleo Radiomobile di Roma. Una macchina che, almeno per questo fine settimana, potrebbe rubare la scena alle luminarie natalizie.
Dal bosco alla scena del crimine
I Carabinieri Forestali illustreranno le attività di tutela della biodiversità, delle foreste e della fauna selvatica, con approfondimenti sulle faggete patrimonio UNESCO, sugli incendi boschivi e sui traffici illegali di specie protette.
In piazza della Libertà, invece, gli specialisti delle investigazioni scientifiche ricostruiranno una scena del crimine, mentre gli artificieri presenteranno robot, droni e tute antiesplosione.
Per gli appassionati delle serie televisive investigative, un’occasione per scoprire che nella realtà non si risolve tutto in quarantacinque minuti, pubblicità compresa.
La sicurezza, quella vera
Al di là della curiosità suscitata dai mezzi e dalle tecnologie, l’iniziativa affronta temi di particolare importanza sociale: violenza di genere, bullismo, cyberbullismo, truffe agli anziani, tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
Sabato mattina sono previsti due incontri rivolti agli studenti delle scuole superiori di Arezzo, Bibbiena e San Giovanni Valdarno.
Domenica 29 novembre, alle 11.30, si terrà invece una conferenza dedicata alla prevenzione delle truffe agli anziani.
A completare la presenza dell’Arma nel centro cittadino ci saranno anche i Carabinieri a cavallo.
Insomma, per un fine settimana Arezzo offrirà qualcosa di diverso dalla consueta passeggiata natalizia.
E tra una fetta di strudel e un bicchiere di vin brulé, imparare a riconoscere una truffa potrebbe rivelarsi il regalo di Natale più utile.