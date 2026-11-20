Riceviamo e pubblichiamo il contributo di Michele Menchetti sulle scelte dell’amministrazione comunale di Arezzo. Le valutazioni e i rilievi espressi sono dell’autore.

Quando si fa finta di essere diversi.

Gli attuali sindaco e vicesindaco di Arezzo si sono fatti eleggere presentandosi agli elettori come “quelli nuovi” ma ormai è evidente a tutti che non è così.

Durante la campagna elettorale hanno invocato quasi come un mantra la loro “discontinuità” con l’amministrazione Ghinelli.

Poi il gallo ha cantato tre volte.

Il primo canto del gallo risale al momento in cui, appena eletti e insediatisi a palazzo Cavallo, con uno dei primi atti ufficiali hanno confermato il segretario generale, i dirigenti comunali, le posizioni organizzative, il capo di gabinetto, garantendo così una perfetta continuità amministrativa e politica del doppio mandato Ghinelli, prorogandone il management. Più continuità di così.

Il gallo è tornato a cantare per la seconda volta quando sindaco e vicesindaco hanno nuovamente confermato tutto il management comunale di vertice, stavolta fino a gennaio 2027.

Il gallo ha cantato per la terza volta quando l’amministrazione si è attenuta strettamente alla linea politica imposta da Ghinelli sui cantieri cittadini. Altro che “FARE”! Fare poco o nulla!

Non c’è discontinuità sulla vicenda di via Fiorentina, sul non-cantiere di via Filzi, sulla non-manutenzione delle strade e degli immobili comunali, sulla mancata soluzione alla vertenza sull’archivio comunale che crea enormi difficoltà ai professionisti aretini, sulla mancata riconsegna da parte del privato dell’immobile comunale situato al parcheggio Pietri. E potrei continuare ancora a lungo.

In realtà in questa vicenda il gallo ha cantato una quarta volta: infatti da subito c’è massima continuità anche sulle trasferte fuori dal comune di Arezzo. Ricorderete che il sindaco Ghinelli era solito recarsi all’estero in “missione” per conto del Comune stesso.

Pochi mesi, et voilà: uno dei nuovi assessori vola a Parigi per partecipare ad un fondamentale convegno nell’interesse degli aretini e per riportare ad Arezzo “grandi” risultati di essenziale importanza per la comunità.

Non c’è niente da fare: certe cose non si imparano alla svelta ma alla “sveltissima”.

Chissà se qualche consigliere di minoranza si vorrà dedicare ad accertare i dettagli economici di tali trasferte. Così, giusto per sapere se e quanto ci è costata questa prima giratina.

Intanto un arbitro, ispettore alle vendite, con inglese e francese elementare (come si evince dal suo cv) è stato nominato a capo di Aisa Impianti.

Caratteristica principale a detta del suo predecessore: l’umanesimo, un requisito “fondamentale” per la gestione dell’impianto di San Zeno.

Mica c’è bisogno di qualcuno che risolva il problema del puzzo dell’inceneritore, che abbia competenze manageriali. Non sia mai!

Insomma, cari aretini, mi verrebbe da dirvi: “Avete voluto la giunta Comanducci-Gamurrini o Gamurrini-Comanducci (tanto sono alternativi e complementari l’uno con l’altro)? E ora ve li tenete. La città del Natale è in omaggio”.

Ma non ve lo dirò.

Michele Menchetti