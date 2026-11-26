Il Consiglio comunale di Arezzo del 26 novembre ha regalato ai cittadini un quadro piuttosto completo della situazione: chi cerca casa deve avere pazienza, chi cerca un bagno pubblico deve avere resistenza e chi fa ginnastica deve avere anche la macchina per andare ad allenarsi fuori provincia.

Case popolari: quattro chiavi per 332 aventi diritto

Francesco Romizi ha richiamato i dati di Arezzo Casa: 332 cittadini idonei in graduatoria e quattro alloggi disponibili, oltre a un deficit stimato di nove milioni per le manutenzioni. L’assessore Federico Rossi ha ricordato le 60 assegnazioni gestite nel 2026, i 150.000 euro destinati a un immobile a San Lorentino e le iniziative previste anche sul mercato degli affitti privati. Ne abbiamo parlato nell’approfondimento sulle case popolari.

Ginnastica, specialità salto del preventivo

Alessandro Caneschi ha chiesto lumi sulla tensostruttura destinata alle società di ginnastica. Il vicesindaco Gianfrancesco Gamurrini ha spiegato che la stima iniziale di 700.000 euro è risultata insufficiente: secondo gli uffici, le opere costerebbero un milione e mezzo. La prima disciplina sportiva della futura struttura è dunque già individuata: il salto in alto dei costi. Restano da individuare un’area, un partenariato pubblico-privato e il contributo comunale. Gli atleti, secondo quanto riferito da Caneschi, continuano ad allenarsi fuori provincia.

Orciolaia: sette giorni di sciopero, ma la retta gode di ottima salute

Mattia Delfini ha sollevato il problema delle sette giornate di chiusura per sciopero tra ottobre e novembre. L’assessore Lucia Tanti ha riconosciuto il disagio delle famiglie, spiegando però che, secondo gli uffici, un rimborso delle rette non è praticabile. Il diritto di sciopero è sacrosanto. Il disagio è riconosciuto. La retta, invece, non sembra conoscere giorni di astensione.

Statale 73: la solidarietà tra generazioni di asfalto

Alessandro Meucci ha chiesto interventi sulla vecchia statale, periodicamente chiamata a sopportare il traffico deviato dalla quattro corsie. Gamurrini ha ricordato che l’ultima chiusura, prevista per sette giorni, ne è durata sedici a causa del maltempo, annunciando l’intenzione di reperire risorse adeguate per la vecchia strada.

Ponte sulla Chiassa: la risposta arriverà per iscritto

Donato Caporali ha chiesto informazioni sulla chiusura del ponte, sui percorsi alternativi, sui trasporti, sui soccorsi e sugli eventuali ristori per i commercianti. Il vicesindaco ha annunciato una risposta scritta. Al momento, dunque, il collegamento più sicuro tra le due sponde sembra essere quello epistolare.

Rigutino, il centro sociosanitario tra infiltrazioni e climatizzazione

Andrea Gallorini ha segnalato il persistere delle infiltrazioni negli ambulatori. Gamurrini ha spiegato che le gronde sono state ripulite, gli ambienti climatizzati e che si punta a sostituire gli infissi entro la prossima estate. In attesa dei nuovi infissi, la meteorologia continua a essere una materia di interesse sanitario.

Fontana dei Porcinai: scende l’acqua, si spera anche la polemica

Il sindaco Marcello Comanducci ha riferito di un chiarimento con la Soprintendenza. Tra le possibili soluzioni, mantenere intatta la fontana abbassando il livello dell’acqua per ragioni di sicurezza. Finalmente qualcosa ad Arezzo potrebbe diminuire. Non gli affitti, non le stime dei costi delle opere pubbliche, ma almeno l’acqua della fontana.

Giostra del Saracino: il quorum disarciona il Consiglio

Per nominare due componenti dell’organismo della Giostra servivano 22 voti. Le opposizioni sono uscite dall’aula lamentando la mancata condivisione dei nominativi. Due votazioni, nessuna nomina. Il vicesindaco ha sostenuto la possibilità di confermare i componenti uscenti, mentre le opposizioni hanno chiesto un percorso condiviso. La pratica tornerà nella prossima seduta, secondo il resoconto di ArezzoNotizie. Per una volta, a fare paura non è stato il Buratto, ma il pallottoliere.

Bagni pubblici: stringete i denti. E non soltanto quelli

Marco Donati ha proposto la realizzazione di bagni pubblici puliti, videosorvegliati e a pagamento. Il sindaco ha spiegato che l’obiettivo è già previsto dal programma dell’amministrazione e che è stato avviato uno studio di fattibilità tecnica ed economica. L’atto di indirizzo non è stato approvato. I cittadini sono pertanto invitati, metaforicamente, a coordinare le proprie esigenze fisiologiche con i tempi della programmazione amministrativa.

Le altre decisioni

Approvati l’acquisto del terreno a Giovi per gli interventi di consolidamento e riqualificazione, la mozione a sostegno del commercio di vicinato e l’atto per valorizzare la memoria dei fratelli Tani. Adottata anche la variante urbanistica di Rigutino, con 18 voti favorevoli e un astenuto: qui il nostro articolo sulla vicenda e sulle contestazioni del Pd. Non sono invece passati gli atti di indirizzo sull’alta formazione ITS e sui lavori di pubblica utilità, temi sui quali gli assessori competenti hanno illustrato le iniziative già intraprese.

Un capitolo a parte, senza ironia, merita l’approvazione dell’atto di indirizzo per intitolare l’area sportiva di Villa Severi a Roberto “Breda” Bardelli, già collaboratore dell’Ortica. Gli abbiamo dedicato un articolo autonomo.

Insomma, un Consiglio comunale ricco di numeri, programmi, studi, intenzioni e prospettive. Agli aretini non resta che aspettare. Possibilmente seduti, purché non abbiano bisogno di andare in bagno.

Questo articolo usa l’ironia per commentare fatti reali.