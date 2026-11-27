La Fiera Antiquaria di Arezzo non è fatta soltanto di mobili, quadri, libri e oggetti che hanno attraversato il tempo. È fatta soprattutto di persone: quelle che stanno dall’altra parte del banco.
Nel secondo appuntamento della rubrica La Fiera della memoria, L’Ortica dedica 54 fotografie d’archivio ai commercianti e agli espositori delle edizioni di dicembre della Fiera Antiquaria di Arezzo, attraverso nove annate comprese tra il 2000 e il 2018.
Dietro ogni banco ci sono ore di lavoro, viaggi, trattative, giornate fredde e incontri. E poi quel particolare rapporto con il pubblico che nessun catalogo online potrà mai sostituire: una domanda, una storia raccontata, una battuta e magari anche un affare.
Tra le immagini ritroviamo anche momenti di convivialità, come quelli della cena degli espositori del 2011. Perché la Fiera vive anche quando si chiudono i banchi.
Non di tutti abbiamo conservato il nome. Invitiamo chi si riconosce o possiede informazioni a scriverci, indicando l’anno e la fotografia: ogni ricordo verificato contribuirà ad arricchire questo archivio collettivo.
Naturalmente, non tutti i commercianti sono presenti in questa fotogalleria. Le immagini riguardano esclusivamente le edizioni di dicembre conservate nel nostro archivio fotografico. Con i prossimi appuntamenti della Fiera della memoria, a partire da gennaio e febbraio, potranno riemergere altri volti, altri protagonisti e altre storie da raccontare.
Questa galleria è dedicata a chi, negli anni, ha contribuito a rendere l’Antiquaria parte della vita di Arezzo.
Dal 1973 nel mondo della comunicazione, una breve esperienza Milanese con A.P.C. agenzia di Marketing, con l’avvento delle prime radio in Fm inizia una serie di esperienze nelle radio locali: Radio Torre Petrarca, Radio OK, Golden Radio, Radio Life, fino al 1998 momento in cui l’innata curiosità e la voglia di sperimentare novità lo portano a maturare il primo interesse sul world wide web. E' da lì che nel 2000 nasce l’idea delle prime testate regionali on line. Fonda Arezzo Notizie e la dirige fino al Giugno 2016. l'Ortica è la sua nuova scommessa.