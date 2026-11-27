La Fiera Antiquaria di Arezzo non è fatta soltanto di mobili, quadri, libri e oggetti che hanno attraversato il tempo. È fatta soprattutto di persone: quelle che stanno dall’altra parte del banco.

Nel secondo appuntamento della rubrica La Fiera della memoria, L’Ortica dedica 54 fotografie d’archivio ai commercianti e agli espositori delle edizioni di dicembre della Fiera Antiquaria di Arezzo, attraverso nove annate comprese tra il 2000 e il 2018.

Dietro ogni banco ci sono ore di lavoro, viaggi, trattative, giornate fredde e incontri. E poi quel particolare rapporto con il pubblico che nessun catalogo online potrà mai sostituire: una domanda, una storia raccontata, una battuta e magari anche un affare.

Tra le immagini ritroviamo anche momenti di convivialità, come quelli della cena degli espositori del 2011. Perché la Fiera vive anche quando si chiudono i banchi.

Non di tutti abbiamo conservato il nome. Invitiamo chi si riconosce o possiede informazioni a scriverci, indicando l’anno e la fotografia: ogni ricordo verificato contribuirà ad arricchire questo archivio collettivo.

Naturalmente, non tutti i commercianti sono presenti in questa fotogalleria. Le immagini riguardano esclusivamente le edizioni di dicembre conservate nel nostro archivio fotografico. Con i prossimi appuntamenti della Fiera della memoria, a partire da gennaio e febbraio, potranno riemergere altri volti, altri protagonisti e altre storie da raccontare.

Questa galleria è dedicata a chi, negli anni, ha contribuito a rendere l’Antiquaria parte della vita di Arezzo.

Leggi anche il primo appuntamento: La Fiera della memoria: 25 anni di Antiquaria ad Arezzo, aspettando dicembre.

Quelli dietro il banco: le fotografie

Fotografie: archivio de L’Ortica.