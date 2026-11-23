Ad Arezzo arriva una mostra dedicata al momento giusto. E siccome da queste parti tra annunci, rinvii e attese il concetto di puntualità è spesso materia di interpretazione, almeno stavolta ci pensa l’arte a ricordarci che certe occasioni vanno colte quando si presentano.

Dal 28 novembre al 10 dicembre 2026, il Convento di San Francesco, con ingresso da via Beccheria, ospita “Kairos. Il momento giusto”, la collettiva natalizia promossa dal Cenacolo degli Artisti Aretini.

L’inaugurazione è prevista per sabato 28 novembre alle ore 17. A presentare la mostra sarà il giornalista culturale Marco Botti, mentre il professor Claudio Santori approfondirà il significato del tema scelto. La parte musicale sarà affidata alla voce del soprano Elisabetta Materazzi.

Il tempo passa, ma non tutti se ne accorgono

Il protagonista della mostra è il Kairos, che per gli antichi greci rappresentava il tempo delle opportunità, quello in cui bisogna decidere, rischiare e cogliere l’attimo. Diverso dal Chronos, il tempo che si misura con l’orologio, e dall’Aion, legato alla dimensione dell’eternità.

Tre modi di intendere il tempo. Ad Arezzo ne conosciamo anche un quarto: quello delle cose annunciate, che non si sa mai quando arriveranno. Ma questa, per fortuna, è un’altra mostra.

«Il tempo che ci interessa è quello delle opportunità, in cui si può decidere di cambiare o di cogliere l’attimo», spiega Lilia Manneschi, vicepresidente del Cenacolo.

Un invito particolarmente rivolto agli artisti, chiamati a superare la paura di sbagliare, sperimentare nuovi linguaggi e trovare il coraggio di fare qualcosa di diverso.

Trenta artisti, trenta modi di cogliere l’attimo

La collettiva riunisce trenta autori, ciascuno con la propria sensibilità e il proprio linguaggio espressivo.

Espongono Angiolo Baglioni, Gioia Baldi, Francesca Bianco, Francesca Calabrò, Nunzio Caruso, Gabriel Cinpoesu, Flora Cocchi Mikan, Maria Cristina Di Prinzio, Giuseppe Dorgioni, Claudio Gallorini, Sara Gallorini, Giuseppe Giannino, Cinzia Gragnoli, Marietta Hartl, Vito Lovascio, Lilia Manneschi, Alessandra Martini, Renato Marzocchi, Adileno Mazzuoli, Graziella Morano, Matteo Paffetti, Fausto Panichi, Andrea Pasqualetti, Luigi Piccini, Maria Rubino, Donatella Serafini, Joy Stafford, Marina Stella, Andrea Tsalas e Annamaria Veccia.

«Osate, sentitevi liberi, provate qualcosa di mai fatto. Adesso è il momento di accendere la curiosità, che è la molla che manda avanti il mondo», è l’esortazione di Manneschi.

Un messaggio che, volendo, potrebbe essere recapitato anche a qualche ufficio pubblico. Senza pretendere miracoli, naturalmente.

Un Cenacolo che dal 2000 tiene viva l’arte aretina

Fondato nel 2000, il Cenacolo degli Artisti Aretini riunisce pittori e scultori del territorio, promuovendo l’arte contemporanea attraverso mostre, iniziative culturali e attività benefiche.

L’associazione è una presenza abituale anche durante la Fiera Antiquaria, quando via Bicchieraia si trasforma in una piccola galleria d’arte a cielo aperto.

Orari e ingresso

La mostra sarà visitabile tutti i giorni, dal 28 novembre al 10 dicembre, dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19, con ingresso gratuito.

Insomma, per una volta il momento giusto è già scritto sul calendario. Basta presentarsi. E non serve nemmeno prendere appuntamento con l’assessore.