Ti prende nel sonno, ti fa rizzare a sedere sul letto e per qualche secondo ti fa rimpiangere perfino la sveglia del lunedì. Il crampo notturno al polpaccio o al piede è uno di quei fastidi che tanti conoscono, ma che troppo spesso vengono liquidati con il solito ritornello: «Mancano i sali minerali».

Il dottor Pier Luigi Rossi, in un recente intervento su Facebook, è tornato sull’argomento: i crampi sono contrazioni muscolari improvvise, involontarie e dolorose, che possono interrompere il sonno o comparire al risveglio.

Disidratazione e alterazioni dell’equilibrio dei sali minerali possono contribuire in alcuni casi, ma non spiegano tutti i crampi notturni. Possono entrare in gioco anche farmaci, condizioni mediche e altri fattori; spesso non si individua una causa precisa. Per questo non basta dare automaticamente la colpa al magnesio.

Che fare quando arriva il crampo? Se colpisce il polpaccio, si può provare ad allungare delicatamente la gamba e portare la punta del piede verso di sé, come ricorda Rossi. Anche alzarsi con prudenza e fare qualche passo, quando possibile, può aiutare. Se il dolore persiste o gli episodi si ripetono, è opportuno parlarne con il medico.

Nel suo post Rossi richiama anche un altro tema: la massa muscolare del polpaccio. Suggerisce di misurarne la circonferenza nel punto più largo, perché una misura ridotta, soprattutto nelle persone anziane, può essere un indizio da approfondire. Ma attenzione: un polpaccio sottile, da solo, non diagnostica la sarcopenia, ossia una condizione caratterizzata soprattutto dalla riduzione di forza e funzionalità muscolare. Servono una valutazione clinica e, se indicati, esami specifici. E un crampo non significa automaticamente che si stia perdendo muscolo.

Vale anche per la raccomandazione di scegliere particolari acque minerali: mantenersi idratati è importante, ma non esiste una soluzione universale a base di acqua, sali o estratti di frutta e verdura per prevenire i crampi. Meglio evitare integratori improvvisati e rimedi presentati come infallibili.

Se i crampi diventano frequenti, disturbano il sonno o si accompagnano a debolezza, formicolii o altri disturbi, è sensato chiedere un parere medico. Un gonfiore improvviso di una sola gamba, soprattutto con dolore, arrossamento o calore, richiede una valutazione tempestiva; se compaiono anche fiato corto o dolore toracico, serve assistenza urgente.

Insomma, se una notte il polpaccio decide di scioperare senza preavviso, non occorre proclamare lo stato d’emergenza. Ma neppure risolvere tutto con un bicchiere d’acqua e una diagnosi pescata sui social. Il muscolo ha diritto di protesta; noi abbiamo il dovere di capirne il motivo.

Per approfondire su L’Ortica: Camminare fa bene, ma i muscoli vogliono di più e Glicemia e muscolo: la longevità comincia dalla forza.

Spunto tratto da un intervento divulgativo del dottor Pier Luigi Rossi; l’approfondimento distingue i suggerimenti generali dalle diagnosi che richiedono valutazione medica.