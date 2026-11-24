Tre nuovi manifesti di Filippo Nibbi si aggiungono alla serie «Manifesti & Manifeste» ospitata da L’Ortica. Stavolta il viaggio passa dalla storia più cupa del Novecento ai colori dell’autunno bolognese, per finire tra le provocazioni dell’arte contemporanea. Il filo conduttore è sempre lo stesso: la lingua italiana, nelle mani di Nibbi, non riesce a stare composta.

Camerat’ismi

Una fotografia storica di Benito Mussolini e Adolf Hitler introduce il primo manifesto. Nibbi spezza e ricompone le parole: «Camerat’ismi» diventa il titolo di una battuta sugli «ismi» che hanno segnato la storia. La risata, davanti a quei due personaggi, resta volutamente amara: certe ideologie hanno prodotto ben altro che barzellette.

«Camerat’ismi», dalla serie «Manifesti & Manifeste» di Filippo Nibbi.

Oro Doro Odoro Dodoro

Nel secondo lavoro cambia tutto: un albero dalle foglie gialle accende una strada di Bologna. Il titolo è una filastrocca sonora, mentre il testo annuncia un’allerta meteo impossibile: «pioggia d’oro su Bologna!». Nessun bollettino ufficiale, naturalmente. È l’autunno che, per una volta, distribuisce ricchezza senza chiedere un finanziamento pubblico.

«Oro Doro Odoro Dodoro», dalla serie «Manifesti & Manifeste» di Filippo Nibbi.

Su!… Marcel!… Du Champ?

Il terzo manifesto chiama in causa Marcel Duchamp, ritratto accanto a una ruota di bicicletta, richiamo a una delle sue opere più conosciute. Il gioco parte dal nome dell’artista e corre fra «riciclo», «biciclo» e «triciclo». Ne esce un piccolo paradosso a pedali, più vicino alla filastrocca che alla lezione di storia dell’arte. Del resto, Duchamp ha già dimostrato quanto possa essere sottile il confine tra oggetto comune e opera d’arte.

«Su!… Marcel!… Du Champ?», dalla serie «Manifesti & Manifeste» di Filippo Nibbi.

Tre immagini, tre battute e tre modi diversi di prendere le parole in contropiede. La storia invita a riflettere, Bologna si veste d’oro e l’arte sale in bicicletta. Nei manifesti di Nibbi, almeno il buon senso può permettersi qualche deviazione.