🌵 Le spine di Carlo

Storie, interviste e domande scomode su Arezzo e il suo territorio. Una rubrica di Carlo Umberto Salvicchi, per dare voce a chi ne ha meno, raccontare problemi spesso ignorati e pungere dove serve. Perché l’Ortica non deve soltanto far sorridere, ma anche far riflettere.

Dal Burkina Faso a Badia Prataglia. No. Da Badia Prataglia al Burkina Faso. Questa è la storia di Leonardo Rosini, casentinese doc.

Che ci fa Leonardo in questo paese dell’Africa subsahariana e anche in Tunisia, nel Maghreb? Lavora in una ONG, sì, un’organizzazione non governativa, uno di quei soggetti del terzo settore che molti vedono come il fumo negli occhi perché salvano vite, soprattutto in mare.

«Aiutateli a casa loro». Spesso sentiamo questo grido da parte di politici e gente comune. Leonardo fa appunto questo.

Laureato in economia e sviluppo a Firenze, con dottorato sulle aree interne, lavora in questi paesi su progetti di sviluppo agricolo. Cooperativismo, economie di scala, migliorare la produzione, creare valore aggiunto. Questi sono i concetti chiave per far nascere lavoro e dignità.

Si immaginava giornalista, magari inviato nel mondo, poi abbraccia il comparto della cooperazione internazionale, prima in Italia, dopo all’estero. È un trentenne che ha scelto lo studio e l’azione. Uno di quei giovani che alcuni vorrebbero zitti e buoni, senza disturbare i manovratori…

«Cerco di sviluppare le mie competenze: più ti specializzi e più opportunità puoi avere in futuro. E desidero migliorare gli ambienti di vita dove lavoro».

Come vedi i due paesi dove operi?

«La Tunisia ha una straordinaria vicinanza culturale all’Italia. Non è vera Africa, assomiglia molto alla Sicilia. Il Burkina Faso è un’altra roba. È come entrare in un’opera d’arte moderna, occorre capire bene il significato della rappresentazione. Ci sono persone eccezionali, con valori simili a quelli dei nostri nonni, ormai da noi quasi totalmente persi».

Leonardo, ti manca il Casentino?

«Mi manca moltissimo e cerco di rientrare ogni volta che mi è possibile».

E il mal d’Africa?

«C’è, eccome…»