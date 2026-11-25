Ad Arezzo, quando si dice ottimizzare il lavoro delle forze dell’ordine, qualcuno prende la cosa fin troppo sul serio.

Lunedì 23 novembre, alle 11.40, le Volanti della Polizia di Stato intervengono in un supermercato di via Guido Monaco dopo la segnalazione di un furto. Gli agenti arrivano, individuano il presunto responsabile e procedono alla denuncia.

Fin qui, ordinaria amministrazione. Ma evidentemente la giornata aveva in programma anche un secondo tempo.

Mentre i poliziotti sono ancora nel supermercato, infatti, notano un altro uomo che ha appena oltrepassato le casse e viene fermato dall’addetto alla sicurezza. Secondo quanto riferito dalla Questura, alcuni dipendenti lo avevano visto nascondere della merce sotto i vestiti.

A questo punto, invece di fermarsi, l’uomo comincia a spintonare e strattonare con forza l’addetto alla sicurezza nel tentativo di fuggire.

Il particolare curioso è che tutto accade proprio davanti agli agenti intervenuti per il primo episodio.

Una coincidenza organizzativa che nemmeno il più efficiente sistema di prenotazioni sarebbe riuscito a garantire.

I poliziotti intervengono immediatamente, fermano l’uomo e, durante la perquisizione, trovano alcuni generi alimentari che, secondo la ricostruzione della Questura, erano stati sottratti poco prima.

Per lui scatta l’arresto in flagranza con l’accusa di rapina impropria, mentre il primo uomo viene denunciato per furto.

I due, rispettivamente nati nel 1998 e nel 1986, sono dunque protagonisti di due distinti episodi avvenuti nello stesso supermercato.

Il comunicato della Questura non precisa quale merce fosse stata sottratta né il suo valore.

Resta una considerazione: ad Arezzo la Polizia è arrivata per un intervento e si è trovata a gestirne due.

Il primo presunto ladro ha richiesto una segnalazione. Il secondo, secondo la ricostruzione della Questura, ha pensato bene di entrare in scena quando gli agenti erano già sul posto.

Sul piano dell’efficienza operativa, almeno, il risparmio di carburante è assicurato.

Naturalmente, per entrambi vale la presunzione di innocenza fino a un’eventuale condanna definitiva.

Questo articolo usa l’ironia per commentare fatti reali.