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La pubblicità Cannabis Oil denunciata dal medico Pier Luigi Rossi per l'utilizzo non autorizzato della sua immagine.
Il post Facebook con cui Pier Luigi Rossi segnala l'utilizzo abusivo della propria immagine in una pubblicità online.

La faccia è del dottor Rossi, la pubblicità no: il medico aretino denuncia l’uso abusivo della sua immagine

Pier Luigi Rossi segnala sui social una pubblicità di “Cannabis Oil” che utilizza la sua immagine senza autorizzazione. Un caso che invita a diffidare delle false sponsorizzazioni online.

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La faccia è del dottor Rossi, la pubblicità no: il medico aretino denuncia l’uso abusivo della sua immagine

Pier Luigi Rossi segnala sui social una pubblicità di “Cannabis Oil” che utilizza la sua immagine senza autorizzazione. Un caso che invita a diffidare delle false sponsorizzazioni online.

Il medico aretino Pier Luigi Rossi ha denunciato su Facebook l’utilizzo non autorizzato della propria immagine per pubblicizzare un prodotto chiamato “Cannabis Oil”. Nella schermata che ha diffuso, un barattolone occupa il centro della scena e la sua faccia finisce dietro, quasi fosse un accessorio compreso nel prezzo. Rossi avverte: «Attenzione, è usurpazione mia immagine». Il principio è semplice: la faccia è sua, l’iniziativa pubblicitaria no.

Una volta per fare pubblicità serviva un testimonial, un contratto e magari pure una firma. Nell’era digitale sembra bastare un barattolo, una fotografia e un gran bel coraggio. Il consenso del diretto interessato? Evidentemente era finito tra gli ingredienti non disponibili.

Battute a parte, la faccenda è seria. Appiccicare il volto di un medico a un prodotto può convincere qualcuno che quel professionista lo consigli o ne garantisca l’efficacia. Basta una faccia familiare e il dubbio viene messo in ferie. Ma non risulta documentato alcun sostegno di Rossi al prodotto pubblicizzato; anzi, il medico ha contestato pubblicamente l’uso della propria immagine.

Materiale relativo alla pubblicità Cannabis Oil denunciata dal dottor Pier Luigi Rossi
Il materiale inviato dal dottor Pier Luigi Rossi a L’Ortica per documentare l’utilizzo non autorizzato della propria immagine.

Accanto alla segnalazione circola anche una schermata di una ricerca Google: la risposta generata dall’intelligenza artificiale descrive come falsa una presunta intervista tra Enrico Mentana e Pier Luigi Rossi su una cura per il mal di schiena. È un elemento che richiama l’attenzione sul fenomeno delle false testimonianze pubblicitarie, ma una risposta automatica di Google non basta, da sola, a verificare l’origine o il contenuto di quella presunta intervista, né a dimostrare che sia collegata alla pubblicità di “Cannabis Oil”.

I commenti comparsi sotto i post di Rossi mostrano quanto sia facile generare equivoci. Una lettrice osserva: «Mi sembrava strano che tu lo promuovessi». Un altro lettore gli domanda se il prodotto possa essere utile per un tremore involontario, mentre un terzo commento si limita a un «Grazie dottore». Sono reazioni diverse, non prove di acquisti o dell’efficacia del prodotto. Ma spiegano bene il rischio: se compare la faccia di un medico, qualcuno può pensare che ci sia anche il suo parere. E invece, almeno in questa vicenda, il medico sta proprio dicendo il contrario.

La pubblicità abusiva riesce così a ottenere qualcosa di molto prezioso senza pagare il giusto prezzo: la fiducia. Quanto alla terapia, meglio non chiedere consigli a un barattolo che si presenta con la faccia di qualcun altro.

L’Ortica ha contattato Rossi per raccogliere ulteriori informazioni e documentazione. Al momento non abbiamo riscontri indipendenti sull’identità di chi ha realizzato o diffuso l’inserzione, sulla durata della campagna o sull’eventuale presentazione di una denuncia alle autorità. Non attribuiamo quindi la responsabilità a un sito o a soggetti specifici.

Per i lettori il consiglio è semplice: non considerare una fotografia, un video o una presunta intervista come prova dell’approvazione di un prodotto da parte di un medico. Prima di acquistare, verificare la fonte attraverso i canali ufficiali del professionista, controllare chi gestisce il sito e diffidare delle promesse di risultati miracolosi. Se una pubblicità sembra abusiva, è possibile segnalarla alla piattaforma su cui compare.

Morale: su internet puoi ritrovarti testimonial di un prodotto senza aver firmato niente, approvato niente e magari senza sapere nemmeno che esiste. La tecnologia corre, il rispetto per la faccia degli altri è rimasto fermo in corsia d’emergenza. E almeno in questo caso, il dottor Rossi ha fatto sapere che la faccia non la presta.

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