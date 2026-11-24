Quando dormiamo, il cervello non interrompe il suo lavoro. Una delle attività più importanti è il consolidamento della memoria, il processo attraverso cui alcune esperienze recenti diventano ricordi più stabili. È il tema di un intervento divulgativo del medico aretino Pier Luigi Rossi, dal quale prendiamo spunto per approfondire i meccanismi studiati dalle neuroscienze.
Il dialogo tra ippocampo e corteccia. Durante la giornata, l’ippocampo contribuisce a organizzare le informazioni relative alle esperienze vissute. Durante il sonno, soprattutto quello non-REM a onde lente, alcuni schemi di attività neuronale associati alle esperienze precedenti vengono riattivati. Questo processo favorisce la progressiva integrazione dei ricordi nelle reti della corteccia cerebrale.
Il ritmo della memoria. Le ricerche indicano che il coordinamento tra oscillazioni lente corticali, fusi del sonno e brevi oscillazioni rapide dell’ippocampo contribuisce al dialogo tra queste regioni. Tale attività può favorire la plasticità sinaptica, cioè la capacità delle connessioni tra neuroni di modificare la propria efficacia.
Anche la fase REM sembra contribuire alla riorganizzazione di alcune forme di memoria, ma il suo ruolo preciso e il rapporto con le altre fasi del sonno sono ancora oggetto di ricerca.
Ricordare non significa registrare tutto. Il cervello non è una videocamera che conserva integralmente la giornata. I ricordi possono perdere dettagli, trasformarsi e integrarsi con conoscenze precedenti. Non esiste un semplice interruttore che decida quali ricordi cancellare e quali conservare.
Pensiamo a una conversazione avvenuta durante una cena: dopo qualche tempo possiamo ricordarne il significato, senza riuscire a ricostruire ogni parola. La memoria non è una copia perfetta del passato, ma il risultato di processi dinamici che proseguono anche mentre riposiamo.
Il sonno, dunque, non è soltanto una pausa dalle attività quotidiane: contribuisce a rendere più duraturo ciò che abbiamo imparato. Dormire bene significa anche offrire al cervello condizioni favorevoli per elaborare le esperienze.
Rielaborazione redazionale da uno spunto divulgativo di Pier Luigi Rossi, con verifica della letteratura scientifica.
Fonti scientifiche: About Sleep’s Role in Memory, Physiological Reviews; Mechanisms of systems memory consolidation during sleep, Nature Neuroscience; Systems memory consolidation during sleep: oscillations, neuromodulators, and synaptic remodeling.