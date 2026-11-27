Fabio Caserta è il nuovo allenatore dell’Arezzo. La società amaranto ha ufficializzato oggi, 27 novembre, l’affidamento della guida tecnica della prima squadra al tecnico, che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028.

Nel pomeriggio Caserta dirigerà il primo allenamento al Centro Sportivo “Giusy Conti” di Rigutino, iniziando ufficialmente la sua avventura sulla panchina amaranto.

Classe 1978, originario di Melito di Porto Salvo, Caserta ha maturato una lunga esperienza nel calcio professionistico, prima da giocatore e poi da allenatore. Con la Juve Stabia ha conquistato il campionato di Serie C nella stagione 2018/19, ottenendo la promozione in Serie B e la Panchina d’Oro di categoria. Successivamente ha guidato il Perugia al ritorno tra i cadetti. Nel suo percorso figurano anche Benevento, Cosenza, Catanzaro, Bari ed Empoli.

Le prime parole del nuovo mister

“Ringrazio il Presidente Manzo, il Direttore Sportivo Cutolo e la società per la fiducia che mi è stata accordata. Arrivo in una piazza importante, con una storia prestigiosa e una tifoseria appassionata. In questo momento credo sia fondamentale concentrare tutte le energie sul lavoro e sulla preparazione della partita di domenica contro il Pisa. Da oggi testa al campo, con l’obiettivo di farci trovare pronti e dare il massimo per questi colori e per i nostri tifosi”.

Contratto firmato, primo allenamento e subito una partita da preparare: per Caserta il tempo dei convenevoli è già finito. Benvenuto mister.

Fonte: comunicato S.S. Arezzo.